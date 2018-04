14일 방송된 MBC ‘음악중심’에서 그룹 트와이스 컴백 무대를 펼쳐 눈길을 끌고 있다.이날 트와이스는 신곡 ‘세이 예스’와 ‘왓 이즈 러브’ 무대를 동시에 선보였다.트와이스의 이번 앨범 타이틀 곡 ‘왓 이즈 러브?’는 사랑을 책으로 배운, 혹은 영화나 드라마로 배운 소녀들의 호기심과 상상을 다룬 댄스곡이다. JYP 엔터테인먼트 대표 박진영과 트와이스는 지난해 5월 ‘시그널(SIGNAL)’ 이후 약 1년 만에 ‘왓 이즈 러브?’를 새롭게 선보이며 현재 각종 음원 차트 1위 등을 기록하고 있다.한편 이날 방송에서는 슈퍼주니어, 동방신기, EXO-CBX, 허영생, 에릭 남, WINNER, TWICE, EXID, 유앤비, 몬스타엑스, 업텐션, 오마이걸 반하나, 더보이즈, 브로맨스, Le Ciel이 무대를 꾸민다.

