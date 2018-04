"유가와 금 당분간 오른다"

이른바 '시리아 리스크'로 원유와 금 가격이 당분간 오를 것이라는 분석이 나왔다.김소현 대신증권 연구원에 따르면 국제유가는 서부텍사스산원유(WTI) 기준 13일 기준 배럴당 67.39달러(약 7만2040원)를, 금 가격은 온스당 1347.90달러(약 144만905원)이다. 두 자산 모두 올라 주식시장과 다른 흐름을 보였다.김 연구원은 미국의 이란 핵협정(JCPOA·Joint Comprehensive Plan of Action) 탈퇴 불확실성 등의 요인들로 중동 갈등이 격화될 것으로 봤다. 최악의 경우 2014년 이슬람국가(IS)사태만큼 심화될 것으로 예상했다.이에 따라 상반기에 국제유가는 배럴당 70달러(약 7만4830원)를 돌파할 수 있을 것으로 내다봤다.그는 "수요는 안정적인데 사우디아라비아 주도로 석유수출국기구(OPEC)이 생산을 줄이기로 해 국제유가 밴드는 이미 배럴당 60달러(약 6만4140원)로 조성돼있는 데다 지정학적 리스크가 심해지면 생산 차질이 우려돼 유가가 더 오를 것"이라고 설명했다.그에 따르면 실제 미국 등 세계 연합군이 IS가 차지한 이라크와 시리아의 원유 생산 시설을 공격하자 유가 생산량은 2013년 하루당 3699만2000배럴에서 2014년 3654만9000배럴로 감소했다.김 연구원은 금도 오를 것으로 봤다. 그는 "세계 보호무역주의 강화 기조 하에서 중동발 지정학적 리스크가 부각돼 금이 추가로 오를 것"이라며 "국제유가가 올라 인플레이션이 가속화되면 인플레이션 헤지 수단인 금 수요가 늘어날 것"이라며 "올해 금 가격은 연평균 온스당 1393달러(약 148만9117원)까지 상승할 것"이라고 예상했다.헤지는 가격변동의 위험을 선물 가격을 바꿔서 상쇄하는 현물 거래 기법이다.

