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ÄÚÀÎ±¤Ç³ ´Ù½Ã ºÒ±î¡¦ÇÏ·ç»õ 250¿ø¡æ3¸¸¿ø¡æ700¿ø

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.04.14 12:34 ±â»çÀÔ·Â 2018.04.14 12:34

½Å±Ô »óÀå '¹Ì½º¸±', 10ºÐ ¸¸¿¡ 11000% ±Þµî¡¦ ºñÆ®ÄÚÀÎµµ 850¸¸¿ø µ¹ÆÄ
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[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ÀÌ¹Î¿ì ±âÀÚ] Ä§Ã¼µÆ´ø °¡»óÅëÈ­(¾ÏÈ£È­Æó) ÅõÀÚ ½ÃÀå¿¡ ´Ù½Ã ¿äµ¿Ä¡°í ÀÖ´Ù. ½Å±Ô »óÀåµÈ ¹Ì½º¸±Àº 10ºÐ¸¸¿¡ 1¸¸1000%³ª ÆøµîÇß´Ù ±Þ¶ôÇß´Ù. µÎ ´Þ °¡±îÀÌ ÇÏ¶ô¼¼¿´´ø ºñÆ®ÄÚÀÎ °¡°Ýµµ ¹ÝÀüÇÏ¸ç 850¸¸¿øÀ» µ¹ÆÄÇß´Ù.

14ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã ±âÁØ ±¹³» °¡»óÅëÈ­ °Å·¡¼Ò ¾÷ºñÆ®ÀÇ ºñÆ®ÄÚÀÎ °¡°ÝÀº 857¸¸¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù. Áö³­ 2¿ù 20ÀÏ²² 1400¸¸¿ø ¼±ÀÌ ¹«³ÊÁø ÈÄ ¿¬ÀÏ º¸ÀÌ¸ç 700¸¸¿ø ÃÊ¹Ý´ë±îÁö Ãß¶ôÇß´Ù µÎ ´Þ ¸¸¿¡ ±Þ¹ÝµîÇÑ °ÍÀÌ´Ù. ¿ª½Ã ÇÏ¶ô¼¼¸¦ º¸ÀÌ´ø ÀÌ´õ¸®¿òµµ Áö³­ 7ÀÏºÎÅÍ ¼ÒÆø ¿À¸§¼¼¸¦ º¸ÀÌ±â ½ÃÀÛ, Áö³­ 13ÀÏ¿¡´Â Àü³¯ 44¸¸¿ø¿¡¼­ 55¸¸¿øÀ¸·Î 25% °¡·® ±ÞµîÇß´Ù.

°¡Àå Å« º¯µ¿ÆøÀ» º¸ÀÎ °ÍÀº ºø½æ¿¡ ½Å±Ô»óÀåµÈ '¹Ì½º¸±'ÀÌ´Ù. Áö³­ 12ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã 250¿ø¿¡ »óÀåµÈ Á÷ÈÄ 10ºÐ ¸¸¿¡ 1¸¸600% ¿À¸¥ 2¸¸8000¿ø±îÁö °¡°ÝÀÌ Ä¡¼Ú¾Ò´Ù. ±×·¯³ª ÇÑ ½Ã°£¸¸¿¡ 1400¿ø´ë·Î ±Þ¶ô, 13ÀÏ ¿ÀÀü 9½Ã²²¿¡´Â 500¿ø´ë±îÁö ³»·Á°¬´Ù. ÀÌ °°Àº ±Þµî¶ô¿¡ ³»ºÎ¿¡¼­ ½Ã¼¼¸¦ Á¶Á¾ÇÏ´Â ÀÌµéÀÌ ÀÖ´Ù´Â ÀÇÈ¤±îÁö Á¦±âµÉ Á¤µµ¿´´Ù. ¹Ì½º¸±Àº ÇöÀç 718¿ø¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù.

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Åä¸¶½º ¸® ÆÝµå½ºÆ®·¡Æ® °øµ¿¼³¸³ÀÚ´Â Áö³­ 12ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ °æÁ¦¸ÅÃ¼ CNBC¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ "ºñÆ®ÄÚÀÎÀº ¿¬¸»±îÁö 2¸¸5000´Þ·¯·Î ¿À¸¦ °ÍÀÌ¶ó È®½ÅÇÑ´Ù"¸ç "°¡°Ý º¯µ¿¼º°ú ÅõÀÚÀÚ ½É¸®¸¦ ¹Ý¿µÇÑ 'ºñÆ®ÄÚÀÎ °íÅë Áö¼ö'¿¡ µû¸£¸é ÇöÀç ½ÃÀåÀº Áö³­ 2014³â ÇÏ¶ô¼¼ Á¢¾îµé ‹š¿Í ºñ½ÁÇÏ´Ù"°í ÁÖÀåÇß´Ù. ¾Õ¼­ Áö³­ 2¿ù¿¡µµ ÇìÁöÆÝµå ÆÝµå½ºÆ®·¡Æ®´Â "ºñÆ®ÄÚÀÎÀº ¿À´Â 7¿ùºÎÅÍ º»°Ý »ó½ÂÀå¿¡ ÁøÀÔÇØ 2¸¸´Þ·¯ ºÎ±Ù¿¡ ±ÙÁ¢ÇÏ°í, ¿¬¸»¿¡´Â 2¸¸5000´Þ·¯¿¡µµ ÀÌ¸¦ °Í"ÀÌ¶ó´Â ³»¿ëÀÇ º¸°í¼­¸¦ °ø°³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

Á¶Áö ¼Ò·Î½º µî '°Å¹°' ÅõÀÚÀÚµéÀÌ °¡»óÅëÈ­¿¡ ¶Ù¾îµé¾ú´Ù´Â Á¡µµ ±àÁ¤·Ð¿¡ ÈûÀ» ½Æ°í ÀÖ´Ù. ÁÖ¿ä ¿Ü½Å¿¡ µû¸£¸é 'ÇìÁöÆÝµåÀÇ ±ÍÀç' Á¶Áö ¼Ò·Î½º´Â ÀÌ¹Ì ¼ö°³¿ù Àü ¾ÏÈ£È­Æó ÅõÀÚ¸¦ À§ÇÑ ³»ºÎ ½ÂÀÎ ÀýÂ÷¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù. ¾Õ¼­ ¼Ò·Î½º´Â ÀÏÂî°¨Ä¡ ºñÆ®ÄÚÀÎÀ» °áÁ¦¼ö´ÜÀ¸·Î µµÀÔÇÏ°í ºí·ÏÃ¼ÀÎ ±â¹Ý ÁÖ½Ä°Å·¡ ½Ã½ºÅÛ »ç¾÷À» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Â ¿Â¶óÀÎ ¼Ò¸Å¾÷Ã¼ ¿À¹ö½ºÅ¹¿¡µµ ÅõÀÚÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ¿©±â¿¡ ¿¬±Ý ±â±Ý°ú °°Àº ±â°ü ÅõÀÚ±îÁö ¶Ù¾îµé¾î ½Å±ÔÀÚ±ÝÀÌ ´ëÆø ÅõÀÔµÉ °æ¿ì ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø 'ÄÚÀÎ ±¤Ç³'ÀÌ ºÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Àü¸ÁÀÌ´Ù.

ÀÌ¹Î¿ì ±âÀÚ letzwin@asiae.co.kr

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