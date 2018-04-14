ÄÚÀÎ±¤Ç³ ´Ù½Ã ºÒ±î¡¦ÇÏ·ç»õ 250¿ø¡æ3¸¸¿ø¡æ700¿ø

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[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ÀÌ¹Î¿ì ±âÀÚ] Ä§Ã¼µÆ´ø °¡»óÅëÈ(¾ÏÈ£ÈÆó) ÅõÀÚ ½ÃÀå¿¡ ´Ù½Ã ¿äµ¿Ä¡°í ÀÖ´Ù. ½Å±Ô »óÀåµÈ ¹Ì½º¸±Àº 10ºÐ¸¸¿¡ 1¸¸1000%³ª ÆøµîÇß´Ù ±Þ¶ôÇß´Ù. µÎ ´Þ °¡±îÀÌ ÇÏ¶ô¼¼¿´´ø ºñÆ®ÄÚÀÎ °¡°Ýµµ ¹ÝÀüÇÏ¸ç 850¸¸¿øÀ» µ¹ÆÄÇß´Ù.
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