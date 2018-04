[Foreign Book]클린턴 전 美대통령, 첫 소설 데뷔

[아시아경제 노태영 기자]빌 클린턴(72) 전 미국 대통령이 베스트셀러 작가 제임스 패터슨(71)과 함께 쓴 스릴러 소설이 6월 5일(한국시간) 발간된다. 제목은 '대통령이 실종되다'(The President Is Missing), 출판사는 '리틀 브라운 앤 컴퍼니'(Little, Brown and Company)와 '크노프'(Knopf) 두 군데다.출판사는 이 책에 대해 "두 사람이 미국 역사상 가장 드라마틱한 대통령의 3일을 그려냈다"며 "소설이지만 실제 일어날 법한 이야기"라고 소개했다. 앞서 클린턴 전 대통령은 "백악관에서의 삶이나 워싱턴이 돌아가는 방식 등 알고 있는 내용을 기반으로 대통령에 대한 책을 쓰는 일은 매우 즐거웠다"고 했다. 패터슨은 "클린턴 전 대통령의 통찰로 우리는 정말 재미있는 이야기를 썼고 독자들은 서스펜스로 안내될 것"이라고 소개했다.클린턴 전 대통령은 스릴러와 미스터리 소설의 광팬으로 알려져있다. 그는 2004년 펴낸 자서전 '마이 라이프' 등 논픽션 몇 권을 냈으나 소설은 이번이 처음이다. 미국 역대 대통령 중 지미 카터(94) 전 대통령은 퇴임 뒤인 2003년 미국 독립 전쟁을 무대로 하는 역사소설 '호박벌 집'(The Hornet's Nest)을 낸 적이 있다.패터슨은 미국에서 베스트셀러를 가장 많이 기록한 작가다. 1971년 대학생 신분으로 정신병원에서 일하면서 책을 많이 읽은 것

