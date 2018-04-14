[ºÎµ¿»êÀº Ã³À½ÀÌ¶ó] ¾ÆÆÄÆ® ±¸Á¶, ÆÇ»óÇü¡¤Å¸¿öÇüÀÌ ´ëÃ¼ ¹¹ÁÒ?

ÆÇ»óÇüÀº ³ÎºþÁöÃ³·³ »ý±ä ÀÏÀÚÇüÅÂ¡¦¿©ÀÇµµ, ¸ñµ¿ µî ½Åµµ½Ã¿¡ ¸¹¾Æ
Å¸¿öÇüÀº È·ÁÇÏ°í °í±Þ½º·¯¿î ¿Ü°ü Æ¯Â¡¡¦µµ°îµ¿ Å¸¿öÆÓ¸®½º µî
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±èÇöÁ¤ ±âÀÚ] 10¿©³â ±âÀÚ»ýÈ°À» ÇßÁö¸¸ ºÎµ¿»êÀº Ã³À½ÀÔ´Ï´Ù. ÀÌÁ¦²¯ Áý¿¡ °üÇØ¼´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ ¼ºÀÎ Æò±Õ Áö½Ä ¹Ì¸¸ÀÌ¾úÀ½À» ÀÚ½Å(?)ÇÕ´Ï´Ù. ´©±¸¿¡°Ô³ª 'Ã¹ ºÎµ¿»ê'ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. »òµç ºô·Èµç ¸»ÀÌÁÒ. 'ºÎµ¿»êÀº Ã³À½ÀÌ¶ó'¸¦ ÅëÇØ ÅõÀÚÀü·«ÀÌ³ª Àü¸ÁÀº Á¦½ÃÇÏÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. Àúµµ Àß ¸ð¸£°Åµç¿ä. ´ë½Å ºÎµ¿»ê¿¡ ´ëÇØ Ã³À½ ¾Ë¾Æ °¥ ¶§ µµ¿òÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Â ³»¿ëµé·Î ½Ã¸®Áî¸¦ Ã¤¿ì°Ú½À´Ï´Ù. ¹®ÀÇ ¸ÞÀÏµµ È¯¿µÇÕ´Ï´Ù.
"±â»ç ¾´ °Í º¸°í ¿¬¶ôµå·È¾î¿ä. ÆÇ»óÇü, Å¸¿öÇü ¾î¶»°Ô ´Ù¸¥°ÅÁÒ? ¾î¶²°Ô ´õ ÁÁÀº°ÇÁö¡¦"
ÀÌÁ¦ ¸· ºÎµ¿»êºÎ¿¡ ¹ß·É ¹Þ¾Æ ÇÐ½À¿¡ ¿©³äÀÌ ¾ø´ø ¾ó¸¶ Àü, ¿¹Àü ÃâÀÔÃ³ ÀÓ¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ ¸Þ¼¼Áö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. Ã»¾àÀ» ÁØºñÁßÀÎµ¥ ÆÇ»óÇü°ú Å¸¿öÇüÀ¸·Î ³ª´µ´Â ±âÁØÀÌ³ª °¢°¢ÀÇ ±¸Á¶°¡ ±Ã±ÝÇÏ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ¾î¶² °ÍÀ» ¼±ÅÃÇÏ´Â°ÍÀÌ ÁÁ°Ú´À³Ä´Â Áú¹®µµ µé¾ú´Ù. ´çÀå¿¡ ¸íÈ®ÇÏ°Ô ´äÀ» ÇÏ±â ¾î·Á¿ü´Ù. ÃÖ±Ù¿¡´Â Æ¯È÷ °°Àº ´ÜÁö ¾È¿¡ µÎ Å¸ÀÔÀÌ ÇÔ²² ±¸¼ºµÇ´Â È¥ÇÕÇüµµ ÀÚÁÖ µîÀåÇÑ´Ù. ±èº´±â ¸®¾óÅõµ¥ÀÌ ºÎµ¿»ê¿¬±¸¼Ò Â÷ÀåÀÇ µµ¿òÀ» ¹Þ¾Æ °ü·Ã ³»¿ëÀ» ¾Ë¾ÆºÃ´Ù.
ÆÇ»óÇü ±¸Á¶´Â ÇÑ °³ µ¿ÀÌ ÇÑ¹æÇâÀ¸·Î ÀÏÀÚ(¤Ñ) ÇüÅÂ·Î ÇâÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ» ¶æÇÑ´Ù. ÀÌ µ¿µéÀ» ´¯Çô³õÀ¸¸é ¸¶Ä¡ ³ÎºþÁöÃ³·³ »ý°å´Ù°í ÇØ¼ ÆÇ»óÇü(÷ùßÒû¡) ±¸Á¶¶ó°í ºÒ¸°´Ù. ÁÖÅÃº¸±ÞÀÌ Àý´ëÀûÀ¸·Î ÇÊ¿äÇÏ´ø ½Ã±âÀÎ 1960³â´ëºÎÅÍ ÆÇ»óÇü¾ÆÆÄÆ®°¡ ÁÖ·Î º¸±ÞµÇ±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ±¹³» ÃÖÃÊ °èÈ¹µµ½ÃÀÎ ¿©ÀÇµµ¸¦ ºñ·ÔÇØ ¸ñµ¿½Åµµ½Ã¿Í ÆòÃÌ, ºÐ´ç µî 1±â ½Åµµ½Ã ³» ¾ÆÆÄÆ® µéÀ» »ìÆìº¸¸é ´ëºÎºÐ ÆÇ»óÇü±¸Á¶´Ù. 20~30³â Àü¿¡ Áö¾îÁ³±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.°øÅëÀûÀÎ Æ¯Â¡Àº ¡ã³²ÇâÀ§ÁÖ ¹èÄ¡ ¡ãÀú·ÅÇÑ °ü¸®ºñ ¡ã(»ó´ëÀûÀ¸·Î) ³·Àº ÁÖÅÃ°¡°Ý µîÀ» ²ÅÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ÆÇ»óÇüÀÌ ¼±È£µÇ´Â °¡Àå Å« ÀÌÀ¯´Â ´ëºÎºÐÀÇ µ¿µéÀÌ ³²Çâ À§ÁÖ·Î ¹èÄ¡µÇ¾î ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ³²ÂÊÀ» ¹Ù¶óº¸°í ÀÖÀ¸¹Ç·Î Ã¤±¤¼º ¹× ÅëÇ³¼ºÀ» ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. °Ü¿ï¿¡ µû¶æÇÏ°í ¿©¸§¿¡´Â ½Ã¿øÇÑ ÆíÀÌ´Ù.
³²ÇâÀÇ ÀåÁ¡Àº ³¹æºñ Àý°¨À¸·Î ÀÌ¾îÁö°í, ºñ±³Àû ´Ü¼øÇÑ ¼³°è ´ö¿¡ À¯Áö°ü¸®ºñ°¡ Àû¾î °á°úÀûÀ¸·Î ÀüÃ¼ÀûÀÎ °ü¸®ºñ¿ëÀÌ ³·¾ÆÁø´Ù. ¶ÇÇÑ ÆÇ»óÇüÀº Å¸¿öÇü¿¡ ºñÇØ °í³ÀÌµµÀÇ ±â¼ú·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏÁö ¾Ê¾Æ »ó´ëÀûÀ¸·Î ½Ã°ø±â°£µµ Âª´Ù. °ø±â°¡ ´ÜÃàµÇ¸é ÀÎ°Çºñ µî °ÇÃàºñ°¡ ÁÙ±â ¶§¹®¿¡ °¡°ÝÀÌ ³·¾ÆÁú °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù.
¹Ý¸é °Ç¹° µðÀÚÀÎÀÌ È¹ÀÏÈ µÅ ÀÖ¾î º¸±â¿¡ ÁÁÁö ¸øÇÏ´Ù´Â ´ÜÁ¡µµ ÀÖ´Ù. ÀÏºÎ¿¡¼´Â ÆÇ»óÇü¾ÆÆÄÆ®¸¦ ¼º³É°©À» ¼¼¿öµÐ µíÇÑ ¸ð¾ç°ú ´à¾Ò´Ù°í ÇØ¼ '¼º³É°© ¾ÆÆÄÆ®'¶ó°í ºÎ¸£±âµµ ÇÑ´Ù.
Å¸¿öÇü ±¸Á¶´Â ¼¹Îµéº¸´Ù´Â Áß»êÃþ¿¡°Ô ´õ¿í ¾î¿ï¸®´Â ±¸Á¶´Ù. ÃÊ°íÃþ ÁÖ»óº¹ÇÕ¾ÆÆÄÆ®¿¡ ÁÖ·Î »ç¿ëµÈ´Ù. º¸Åë »ó¾÷Áö¿ªÀÌ³ª ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª¿¡ ÁöÀ» ¼ö ÀÖ´Âµ¥, ´ÜÁö ³» ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³À» ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Âµ¥´Ù°¡ ÁÖº¯¿¡ »ó¾÷¡¤¹®È½Ã¼³ÀÌ ÇÔ²² µé¾î¼°Ô µÇ¹Ç·Î »ýÈ°ÆíÀÇ¼ºÀÌ ¶Ù¾î³ª´Ù.
Æ¯È÷, (Å¸¿öÇü)ÁÖ»óº¹ÇÕ¾ÆÆÄÆ®´Â À¯µ¿ÀÎ±¸°¡ ¸¹Àº °÷¿¡ Áö¾îÁö¸ç È·ÁÇÏ°í °í±ÞÀûÀÎ ¿Ü°üÀ» °®Ãß°í ÀÖ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹¾Æ '·£µå¸¶Å© ¾ÆÆÄÆ®'°¡ µÇ±âµµ ÇÑ´Ù. ¼¿ïÀÇ °³²±¸ µµ°îµ¿ 'Å¸¿öÆÓ¸®½º', ¸ñµ¿ 'Æ®¶óÆÓ¸®½º', ¸¶Æ÷±¸ÀÇ '¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º' µîÀÌ ÀÖ´Ù. ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ 'ÇØ¿î´ë ¾ÆÀÌÆÄÅ©', 'ÇØ¿î´ë µÎ»êÀ§ºê ´õ Á¦´Ï½º'µµ ´ëÇ¥ÀûÀÌ´Ù.
Â÷º°ÈµÈ ¿Ü°ü ¿Ü¿¡µµ Å¸¿öÇüÀº Á¶¸Á±Ç È®º¸¿¡ À¯¸®ÇÏ´Ù. »êÀÌ³ª °, È£¼ö, ¹Ù´Ù µî ¿ì¼öÇÑ Á¶¸Á±ÇÀ» ÃÖ´ëÇÑ È®º¸ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼¼´ëº° ¹æÇâ°ú ¶óÀÎÀ» ¹èÄ¡ÇØ ¼³°èÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¼¼´ëº°·Î ¾ç¸é°³¹æÇü ±¸Á¶³ª »ï¸é °³¹æÇü ±¸Á¶·Î Àû¿ëÇØ ÀÌ¸¥¹Ù 'ÆÄ³ë¶ó¸¶ Á¶¸Á±Ç'À» È®º¸ÇÑ °÷µµ ÀÖ´Ù. ÀÌ¹Û¿¡ ÀÏ¹Ý ¾ÆÆÄÆ®¿¡ ºñÇØ »ó´ëÀûÀ¸·Î ÀûÀº ºÎÁö¿¡µµ °Ç¸³ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù´Â ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÏÀÚÇüÀÎ ÆÇ»óÇü°ú ´Þ¸® ÇØ¿î´ë µÎ»êÀ§ºê ´õ Á¦´Ï½º Ã³·³ ¿ÍÀÌ(Y)ÀÚÇüÀ¸·Î ÁöÀ»¼ö ÀÖ°í ¹ÌÀ½(¤±), ¿¢½º(X)ÀÚ Çü µî ´Ù¾çÇÑ ±¸Á¶°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù. ÅäÁö ÀÌ¿ëÀÌ È¿À²ÀûÀÏ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ´ÜÁö Áß¾Ó¿¡ °ø¿øÀÌ³ª Á¶°æ½Ã¼³À» È®º¸ÇÏ±â¿¡µµ À¯¸®ÇÏ´Ù.
±×·¯³ª Å¸¿öÇü ±¸Á¶°¡ ÁÖ·Î Áö¾îÁö´Â ÁÖ»óº¹ÇÕ¾ÆÆÄÆ® ¿ëÁö´Â ¡®Áö´ë(ò¢ÓÛ)¡¯¿Í ¡®°ÇÃàºñ(ËïõéÞ¨)¡¯°¡ ³ô¾Æ ¾ÆÆÄÆ® °¡°ÝÀÌ ³ô´Ù´Â Á¡ÀÌ ÁøÀÔÀåº®À¸·Î ²ÅÈù´Ù. Ã¤±¤¼º ¹× ÅëÇ³¼ºÀÌ ¶³¾îÁö¸ç °ø°ø¿ä±Ý Áõ°¡¿¡ µû¶ó °ü¸®ºñÀÎ»óµµ ¿¹»óÇØº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ÆÇ»óÇü¿¡ ºñÇØ Ã¢¹®ÀÌ ÀÛ¾Æ È¯±âµµ ¾î·Á¿ö ÀÏºÎ ³ë³âÃþÀº ±âÇÇÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù.
±èº´±â Â÷ÀåÀº "ÀÔÁöÀûÀÎ ¿äÀÎ¿¡ µû¶ó ÆÇ»óÇü°ú Å¸¿öÇü ¼±È£µµ°¡ Å©°Ô ´Þ¶óÁö´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ´Ù"¸é¼ "¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¼º¼öµ¿ÀÇ ¡®¼ŸX½£ °¶·¯¸®¾Æ Æ÷·¹¡¯ Ã³·³ ¼¿ï½£°ú ÇÑ°ÀÌ °¡±îÀÌ ÀÖ´Ù¸é Å¸¿öÇüÀÌ À¯¸®ÇÒ °ÍÀÌ°í, ºÎ»ê ³²ÇØ¹Ù´Ù¿Í ±¤¾È´ë±³ Á¶¸ÁÀÌ °¡´ÉÇÑ ¡®ÇØ¿î´ë ¾ÆÀÌÆÄÅ©¡¯µµ ¸¶Âù°¡Áöµµ Å¸¿öÇüÀ¸·Î ¼³°èµÆ±â ¶§¹®¿¡ ´õ¿í °¡Ä¡°¡ ³ô¾ÆÁ³´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù. ÀÌ¾î "µµ½É ÇÑº¹ ÆÇ¿¡ Æ¯º°ÇÑ ÀÇ¹Ì ¾øÀÌ Å¸¿öÇü ±¸Á¶¸¦ Àû¿ëÇÑ ¾ÆÆÄÆ®¶ó¸é ±»ÀÌ ÃßÃµÇÏ°í ½ÍÁö ¾Ê´Ù"¸é¼ " ¿äÁòÀº ÁÖ»óº¹ÇÕ¾ÆÆÄÆ®(ÃÊ°íÃþ Á¦¿Ü)µµ ÆÇ»óÇü±¸Á¶³ª È¥ÇÕÇü±¸Á¶·Î Áö¾îÁö´Â °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù. ½Ç¼ÓÀ» »ý°¢ÇÑ´Ù¸é ÆÇ»óÇü±¸Á¶°¡ À¯¸®ÇØ º¸ÀÎ´Ù"°í Á¶¾ðÇß´Ù.
<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>
Å¸¿öÇüÀº È·ÁÇÏ°í °í±Þ½º·¯¿î ¿Ü°ü Æ¯Â¡¡¦µµ°îµ¿ Å¸¿öÆÓ¸®½º µî
|ÆÇ»óÇü ±¸Á¶ÀÇ ¼¿ï ¿©ÀÇµµ ¾ÆÆÄÆ®ÃÌ(»çÁø=¸®¾óÅõµ¥ÀÌ)
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±èÇöÁ¤ ±âÀÚ] 10¿©³â ±âÀÚ»ýÈ°À» ÇßÁö¸¸ ºÎµ¿»êÀº Ã³À½ÀÔ´Ï´Ù. ÀÌÁ¦²¯ Áý¿¡ °üÇØ¼´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ ¼ºÀÎ Æò±Õ Áö½Ä ¹Ì¸¸ÀÌ¾úÀ½À» ÀÚ½Å(?)ÇÕ´Ï´Ù. ´©±¸¿¡°Ô³ª 'Ã¹ ºÎµ¿»ê'ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. »òµç ºô·Èµç ¸»ÀÌÁÒ. 'ºÎµ¿»êÀº Ã³À½ÀÌ¶ó'¸¦ ÅëÇØ ÅõÀÚÀü·«ÀÌ³ª Àü¸ÁÀº Á¦½ÃÇÏÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. Àúµµ Àß ¸ð¸£°Åµç¿ä. ´ë½Å ºÎµ¿»ê¿¡ ´ëÇØ Ã³À½ ¾Ë¾Æ °¥ ¶§ µµ¿òÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Â ³»¿ëµé·Î ½Ã¸®Áî¸¦ Ã¤¿ì°Ú½À´Ï´Ù. ¹®ÀÇ ¸ÞÀÏµµ È¯¿µÇÕ´Ï´Ù.
"±â»ç ¾´ °Í º¸°í ¿¬¶ôµå·È¾î¿ä. ÆÇ»óÇü, Å¸¿öÇü ¾î¶»°Ô ´Ù¸¥°ÅÁÒ? ¾î¶²°Ô ´õ ÁÁÀº°ÇÁö¡¦"
ÀÌÁ¦ ¸· ºÎµ¿»êºÎ¿¡ ¹ß·É ¹Þ¾Æ ÇÐ½À¿¡ ¿©³äÀÌ ¾ø´ø ¾ó¸¶ Àü, ¿¹Àü ÃâÀÔÃ³ ÀÓ¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ ¸Þ¼¼Áö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. Ã»¾àÀ» ÁØºñÁßÀÎµ¥ ÆÇ»óÇü°ú Å¸¿öÇüÀ¸·Î ³ª´µ´Â ±âÁØÀÌ³ª °¢°¢ÀÇ ±¸Á¶°¡ ±Ã±ÝÇÏ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ¾î¶² °ÍÀ» ¼±ÅÃÇÏ´Â°ÍÀÌ ÁÁ°Ú´À³Ä´Â Áú¹®µµ µé¾ú´Ù. ´çÀå¿¡ ¸íÈ®ÇÏ°Ô ´äÀ» ÇÏ±â ¾î·Á¿ü´Ù. ÃÖ±Ù¿¡´Â Æ¯È÷ °°Àº ´ÜÁö ¾È¿¡ µÎ Å¸ÀÔÀÌ ÇÔ²² ±¸¼ºµÇ´Â È¥ÇÕÇüµµ ÀÚÁÖ µîÀåÇÑ´Ù. ±èº´±â ¸®¾óÅõµ¥ÀÌ ºÎµ¿»ê¿¬±¸¼Ò Â÷ÀåÀÇ µµ¿òÀ» ¹Þ¾Æ °ü·Ã ³»¿ëÀ» ¾Ë¾ÆºÃ´Ù.
ÆÇ»óÇü ±¸Á¶´Â ÇÑ °³ µ¿ÀÌ ÇÑ¹æÇâÀ¸·Î ÀÏÀÚ(¤Ñ) ÇüÅÂ·Î ÇâÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ» ¶æÇÑ´Ù. ÀÌ µ¿µéÀ» ´¯Çô³õÀ¸¸é ¸¶Ä¡ ³ÎºþÁöÃ³·³ »ý°å´Ù°í ÇØ¼ ÆÇ»óÇü(÷ùßÒû¡) ±¸Á¶¶ó°í ºÒ¸°´Ù. ÁÖÅÃº¸±ÞÀÌ Àý´ëÀûÀ¸·Î ÇÊ¿äÇÏ´ø ½Ã±âÀÎ 1960³â´ëºÎÅÍ ÆÇ»óÇü¾ÆÆÄÆ®°¡ ÁÖ·Î º¸±ÞµÇ±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ±¹³» ÃÖÃÊ °èÈ¹µµ½ÃÀÎ ¿©ÀÇµµ¸¦ ºñ·ÔÇØ ¸ñµ¿½Åµµ½Ã¿Í ÆòÃÌ, ºÐ´ç µî 1±â ½Åµµ½Ã ³» ¾ÆÆÄÆ® µéÀ» »ìÆìº¸¸é ´ëºÎºÐ ÆÇ»óÇü±¸Á¶´Ù. 20~30³â Àü¿¡ Áö¾îÁ³±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
³²ÇâÀÇ ÀåÁ¡Àº ³¹æºñ Àý°¨À¸·Î ÀÌ¾îÁö°í, ºñ±³Àû ´Ü¼øÇÑ ¼³°è ´ö¿¡ À¯Áö°ü¸®ºñ°¡ Àû¾î °á°úÀûÀ¸·Î ÀüÃ¼ÀûÀÎ °ü¸®ºñ¿ëÀÌ ³·¾ÆÁø´Ù. ¶ÇÇÑ ÆÇ»óÇüÀº Å¸¿öÇü¿¡ ºñÇØ °í³ÀÌµµÀÇ ±â¼ú·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏÁö ¾Ê¾Æ »ó´ëÀûÀ¸·Î ½Ã°ø±â°£µµ Âª´Ù. °ø±â°¡ ´ÜÃàµÇ¸é ÀÎ°Çºñ µî °ÇÃàºñ°¡ ÁÙ±â ¶§¹®¿¡ °¡°ÝÀÌ ³·¾ÆÁú °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù.
¹Ý¸é °Ç¹° µðÀÚÀÎÀÌ È¹ÀÏÈ µÅ ÀÖ¾î º¸±â¿¡ ÁÁÁö ¸øÇÏ´Ù´Â ´ÜÁ¡µµ ÀÖ´Ù. ÀÏºÎ¿¡¼´Â ÆÇ»óÇü¾ÆÆÄÆ®¸¦ ¼º³É°©À» ¼¼¿öµÐ µíÇÑ ¸ð¾ç°ú ´à¾Ò´Ù°í ÇØ¼ '¼º³É°© ¾ÆÆÄÆ®'¶ó°í ºÎ¸£±âµµ ÇÑ´Ù.
|Å¸¿öÇü ±¸Á¶ÀÇ ºÎ»ê ÇØ¿î´ë ¾ÆÀÌÆÄÅ©(»çÁø=¸®¾óÅõµ¥ÀÌ)
Å¸¿öÇü ±¸Á¶´Â ¼¹Îµéº¸´Ù´Â Áß»êÃþ¿¡°Ô ´õ¿í ¾î¿ï¸®´Â ±¸Á¶´Ù. ÃÊ°íÃþ ÁÖ»óº¹ÇÕ¾ÆÆÄÆ®¿¡ ÁÖ·Î »ç¿ëµÈ´Ù. º¸Åë »ó¾÷Áö¿ªÀÌ³ª ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª¿¡ ÁöÀ» ¼ö ÀÖ´Âµ¥, ´ÜÁö ³» ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³À» ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Âµ¥´Ù°¡ ÁÖº¯¿¡ »ó¾÷¡¤¹®È½Ã¼³ÀÌ ÇÔ²² µé¾î¼°Ô µÇ¹Ç·Î »ýÈ°ÆíÀÇ¼ºÀÌ ¶Ù¾î³ª´Ù.
Æ¯È÷, (Å¸¿öÇü)ÁÖ»óº¹ÇÕ¾ÆÆÄÆ®´Â À¯µ¿ÀÎ±¸°¡ ¸¹Àº °÷¿¡ Áö¾îÁö¸ç È·ÁÇÏ°í °í±ÞÀûÀÎ ¿Ü°üÀ» °®Ãß°í ÀÖ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹¾Æ '·£µå¸¶Å© ¾ÆÆÄÆ®'°¡ µÇ±âµµ ÇÑ´Ù. ¼¿ïÀÇ °³²±¸ µµ°îµ¿ 'Å¸¿öÆÓ¸®½º', ¸ñµ¿ 'Æ®¶óÆÓ¸®½º', ¸¶Æ÷±¸ÀÇ '¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º' µîÀÌ ÀÖ´Ù. ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ 'ÇØ¿î´ë ¾ÆÀÌÆÄÅ©', 'ÇØ¿î´ë µÎ»êÀ§ºê ´õ Á¦´Ï½º'µµ ´ëÇ¥ÀûÀÌ´Ù.
Â÷º°ÈµÈ ¿Ü°ü ¿Ü¿¡µµ Å¸¿öÇüÀº Á¶¸Á±Ç È®º¸¿¡ À¯¸®ÇÏ´Ù. »êÀÌ³ª °, È£¼ö, ¹Ù´Ù µî ¿ì¼öÇÑ Á¶¸Á±ÇÀ» ÃÖ´ëÇÑ È®º¸ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼¼´ëº° ¹æÇâ°ú ¶óÀÎÀ» ¹èÄ¡ÇØ ¼³°èÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¼¼´ëº°·Î ¾ç¸é°³¹æÇü ±¸Á¶³ª »ï¸é °³¹æÇü ±¸Á¶·Î Àû¿ëÇØ ÀÌ¸¥¹Ù 'ÆÄ³ë¶ó¸¶ Á¶¸Á±Ç'À» È®º¸ÇÑ °÷µµ ÀÖ´Ù. ÀÌ¹Û¿¡ ÀÏ¹Ý ¾ÆÆÄÆ®¿¡ ºñÇØ »ó´ëÀûÀ¸·Î ÀûÀº ºÎÁö¿¡µµ °Ç¸³ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù´Â ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÏÀÚÇüÀÎ ÆÇ»óÇü°ú ´Þ¸® ÇØ¿î´ë µÎ»êÀ§ºê ´õ Á¦´Ï½º Ã³·³ ¿ÍÀÌ(Y)ÀÚÇüÀ¸·Î ÁöÀ»¼ö ÀÖ°í ¹ÌÀ½(¤±), ¿¢½º(X)ÀÚ Çü µî ´Ù¾çÇÑ ±¸Á¶°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù. ÅäÁö ÀÌ¿ëÀÌ È¿À²ÀûÀÏ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ´ÜÁö Áß¾Ó¿¡ °ø¿øÀÌ³ª Á¶°æ½Ã¼³À» È®º¸ÇÏ±â¿¡µµ À¯¸®ÇÏ´Ù.
±×·¯³ª Å¸¿öÇü ±¸Á¶°¡ ÁÖ·Î Áö¾îÁö´Â ÁÖ»óº¹ÇÕ¾ÆÆÄÆ® ¿ëÁö´Â ¡®Áö´ë(ò¢ÓÛ)¡¯¿Í ¡®°ÇÃàºñ(ËïõéÞ¨)¡¯°¡ ³ô¾Æ ¾ÆÆÄÆ® °¡°ÝÀÌ ³ô´Ù´Â Á¡ÀÌ ÁøÀÔÀåº®À¸·Î ²ÅÈù´Ù. Ã¤±¤¼º ¹× ÅëÇ³¼ºÀÌ ¶³¾îÁö¸ç °ø°ø¿ä±Ý Áõ°¡¿¡ µû¶ó °ü¸®ºñÀÎ»óµµ ¿¹»óÇØº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ÆÇ»óÇü¿¡ ºñÇØ Ã¢¹®ÀÌ ÀÛ¾Æ È¯±âµµ ¾î·Á¿ö ÀÏºÎ ³ë³âÃþÀº ±âÇÇÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù.
±èº´±â Â÷ÀåÀº "ÀÔÁöÀûÀÎ ¿äÀÎ¿¡ µû¶ó ÆÇ»óÇü°ú Å¸¿öÇü ¼±È£µµ°¡ Å©°Ô ´Þ¶óÁö´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ´Ù"¸é¼ "¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¼º¼öµ¿ÀÇ ¡®¼ŸX½£ °¶·¯¸®¾Æ Æ÷·¹¡¯ Ã³·³ ¼¿ï½£°ú ÇÑ°ÀÌ °¡±îÀÌ ÀÖ´Ù¸é Å¸¿öÇüÀÌ À¯¸®ÇÒ °ÍÀÌ°í, ºÎ»ê ³²ÇØ¹Ù´Ù¿Í ±¤¾È´ë±³ Á¶¸ÁÀÌ °¡´ÉÇÑ ¡®ÇØ¿î´ë ¾ÆÀÌÆÄÅ©¡¯µµ ¸¶Âù°¡Áöµµ Å¸¿öÇüÀ¸·Î ¼³°èµÆ±â ¶§¹®¿¡ ´õ¿í °¡Ä¡°¡ ³ô¾ÆÁ³´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù. ÀÌ¾î "µµ½É ÇÑº¹ ÆÇ¿¡ Æ¯º°ÇÑ ÀÇ¹Ì ¾øÀÌ Å¸¿öÇü ±¸Á¶¸¦ Àû¿ëÇÑ ¾ÆÆÄÆ®¶ó¸é ±»ÀÌ ÃßÃµÇÏ°í ½ÍÁö ¾Ê´Ù"¸é¼ " ¿äÁòÀº ÁÖ»óº¹ÇÕ¾ÆÆÄÆ®(ÃÊ°íÃþ Á¦¿Ü)µµ ÆÇ»óÇü±¸Á¶³ª È¥ÇÕÇü±¸Á¶·Î Áö¾îÁö´Â °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù. ½Ç¼ÓÀ» »ý°¢ÇÑ´Ù¸é ÆÇ»óÇü±¸Á¶°¡ À¯¸®ÇØ º¸ÀÎ´Ù"°í Á¶¾ðÇß´Ù.
±èÇöÁ¤ ±âÀÚ alphag@asiae.co.kr