½ÅÃ¼Àû °íÅë ÁÖ´Â ÇàÀ§µµ Ã³¹ú ´ë»ó¡¦ÁÙ¾îµéÁö ¾Ê´Â µ¿¹° ÇÐ´ë, ÀÌÀ¯´Â?

|11ÀÏ ÇÑ À¯Æ©¹ö°¡ ¿Ã¸° °í¾çÀÌ ÇÐ´ë ¿µ»ó Àå¸é /»çÁø=¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼ Ä¸Ã³
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ È²È¿¿ø ±âÀÚ] ÃÖ±Ù ÇÑ À¯Æ©¹ö°¡ °í¾çÀÌ¸¦ ÇÐ´ëÇÏ´Â ¿µ»óÀ» °ÔÀçÇØ ³×Æ¼ÁðµéÀÇ °øºÐÀ» »ò´Ù. °í¾çÀÌ°¡ ¸ñÁÙ¿¡ ¸Å´Þ¸° Ã¤ ´©¿öÀÖ°í ÇÑ ³²¼ºÀº °í¾çÀÌ ¾ó±¼À» ¸¶±¸ ¶§·È´Ù. °í¾çÀÌ´Â ³²¼ºÀÌ ¼ÕÀ» »¸À» ¶§ ¸¶´Ù ÇÏ¾ÇÁúÀ» ÇÏ°í ¸öÀ» ¹Ùµé¹Ùµé ¶°´Â µî ±Ø½ÉÇÑ °øÆ÷½ÉÀ» ´À³¢Áö¸¸ ¸ñÁÙ¿¡ ¹¿© ¿òÁ÷ÀÌÁö ¸øÇÑ´Ù.
ÀÌ ³²¼ºÀº Áö³ 11ÀÏ À¯Æ©ºê °èÁ¤¿¡ '°í¾çÀÌ ÇÐ´ë'¶ó´Â Á¦¸ñÀ» ´Þ°í ¿µ»óÀ» ¿¬ÀÌ¾î ¿Ã·È´Ù. ¿µ»ó ¼Ó ³²¼ºÀº °è¼ÓµÇ´Â ÇÐ´ë ÇàÀ§¸¦ ÇÏ°í °í¾çÀÌ¿¡°Ô ¸»À» °É¸ç ¿ô±â±îÁö ÇÏ´Â µî "¿À´Ã¹ã(11ÀÏ) ÀÚÁ¤¿¡ °í¾çÀÌ¸¦ Á×ÀÌ°Ú´Ù"°í ¸»ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´ã°ÜÀÖ´Ù. ¿µ»óÀÌ °ø°³µÈ ÈÄ ¿Â¶óÀÎ¿¡¼´Â ºñ³ÀÌ ÆøÁÖÇß°í ÇÑ±¹ °í¾çÀÌº¸È£´ÜÃ¼¿¡´Â ³²¼º¿¡ ´ëÇÑ ½Å°í°¡ ÁÙÀ» ÀÌ¾ú´Ù.
ÇùÈ¸´Â ½Å°í¸¦ Á¢¼öÇÏ°í È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ Çö»ó±Ý 300¸¸ ¿øÀ» ³»°É°í ³²¼ºÀ» Ã£¾Æ ³ª¼¹´Ù. ´ÙÀ½ ³¯ 12ÀÏ ÄÉ¾î´Â °ø½Ä ¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ© ¼ºñ½º(SNS)¸¦ ÅëÇØ "Ä¹ ½î¿ì¸¦ Èä³» ³»¸ç °í¾çÀÌ »ìÇØ ¿¹°í ±Û±îÁö ¿Ã¸®´Â ÇÐ´ë ¿ëÀÇÀÚ¸¦ Ã£¾Æ³Â´Ù"¸ç "ºÎ»ê¿¡ »ç´Â °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ¹Ú¸ð¾¾·Î ¿ëÀÇÀÚ°¡ Á¼ÇôÁ³´Ù. ¿ëÀÇÀÚ¸¦ ºÎ»ê °æÂû¿¡ °í¹ßÇÒ ¿¹Á¤"¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
µ¿¹°º¸È£´ÜÃ¼ ÄÉ¾î °ü°èÀÚ´Â "ÇöÀç ±¸Á¶µÈ °í¾çÀÌ´Â ÀÔ¿øÁß¿¡ ÀÖ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
´õºÒ¾î ¾ó¸¶Àü¿¡´Â ÀÚ½ÅÀÌ Å°¿ì´ø ¹Ý·Á°ßÀ» ÀÌ¿ôÀÌ Á×ÀÎ µÚ Àâ¾Æ¸Ô¾ú´Ù´Â ½Å°í°¡ Á¢¼öµÆ´Ù. °ßÁÖ A ¾¾´Â "¹Ý·Á°ß À£½ÃÄÚ±â¸¦ ÀÒ¾î¹ö·È´Âµ¥ ¾Ë°íº¸´Ï ÀÌ¿ôÀÎ B ¾¾°¡ Á×¿´´Ù. B ¾¾´Â °³°¡ ¸¶´ç¿¡¼ ½ÉÇÏ°Ô Â¢´Â´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î µ¹À» ´øÁ® ±âÀý½ÃÅ°°í Àü±êÁÙ·Î ¸ñÀ» Á¹¶ú´Ù. ÀÌÈÄ (Á×Àº °³·Î) ¸¸µç À½½ÄÀ» ´Ù¸¥ »ç¶÷°ú ³ª´²¸Ô¾ú´Ù"°í Áø¼úÇß´Ù. ÀÌÈÄ Ã»¿Í´ë °Ô½ÃÆÇ¿¡´Â "´õ´Â ÀÌ·± ÀÏÀÌ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï µ¿¹°º¸È£¹ýÀ» °ÈÇØ¾ß ÇÑ´Ù"´Â Ã»¿øÀÌ µîÀåÇß°í ÇÏ·ç ¸¸¿¡ µ¿ÀÇ ÀÎ¿ø 6700¸íÀ» ³Ñ¾î¼¹´Ù.
|ÀÎ°£°ú ¹Ý·Á°ß.»çÁø=ÇÈ»çº£ÀÌ
ÃÖ±Ù ÀÕµû¸£°í ÀÖ´Â µ¿¹°º¸È£¹ý À§¹Ý °Ç¼ö´Â Áö¼ÓÀû Áõ°¡Ãß¼¼´Ù. Á¤º´±¹ ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿ø½ÇÀÌ ¹ý¹«ºÎ·ÎºÎÅÍ Á¦Ãâ¹ÞÀº ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é ¿Ã »ó¹Ý±â±îÁö µ¿¹°ÇÐ´ë µî µ¿¹°º¸È£¹ý À§ÇÑ ÇøÀÇ·Î °ËÂû¿¡¼ Á¶»çÇÑ »ç°Ç¼ö´Â 179°Ç¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. 2012³â 158°Ç, 2013³â 160°Ç, 2014³â 217°Ç, Áö³ÇØ 339°Ç µî Áõ°¡Ãß¼¼´Ù.
ÀÌÃ³·³ µ¿¹°ÇÐ´ë°¡ Áõ°¡Ãß¼¼¸¦ º¸ÀÌ´Âµ¥´Â ½ÇÁúÀûÀ¸·Î µ¿¹°ÇÐ´ë¿¡ ´ëÇÑ Â¡¿ªÇüÀ» ¼±°íÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹«¸®¶ó´Â ºÐ¼®ÀÌ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. ¹Î¹ý Á¦98Á¶¿¡ µû¶ó µ¿¹°Àº ¹°°ÇÀ¸·Î Ãë±Þ¹Þ°í °³ÀÎ Àç»êÀ¸·Î ÀÎÁ¤µÇ±â ¶§¹®¿¡ ÁÖÀÎÀÌ ÇÐ´ëÇÑ °æ¿ì ¼ÒÀ¯±Ç ¹ÚÅ»ÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù´Â Á¡ÀÌ ¹®Á¦Á¡À¸·Î ÁöÀûµÇ°í ÀÖ´Ù.
Áö³´Þ 22ÀÏºÎÅÍ µ¿¹°º¸È£¹ý °³Á¤¾ÈÀÌ ½ÃÇà‰çÁö¸¸ µ¿¹°ÇÐ´ë ¹®Á¦ÀÇ ±Ùº»ÀûÀÎ ÇØ°áÃ¥Àº µÇÁö ¸øÇß´Ù. ±âÁ¸ µ¿¹°À» Á×À½¿¡ ÀÌ¸£°Ô ÇÒ °æ¿ì Â¡¿ª 1³â ÀÌÇÏ ¶Ç´Â 1000¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ ¹ú±Ý¿¡ Ã³ÇßÁö¸¸ °³Á¤¾ÈÀº 2³â ÀÌÇÏÀÇ Â¡¿ª ¶Ç´Â 2000¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ ¹ú±ÝÀ¸·Î Ã³¹ú¼öÀ§¸¦ °ÈÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¿ì¸®¿Í ´Þ¸® ½ºÀ§½º¿¡¼´Â µ¿¹° ÇÐ´ë µî µ¿¹°º¸È£¹ý À§¹Ý½Ã Ã³¹ú ¼öÀ§°¡ ¹«Ã´ ³ô´Ù. ÃÖ´ë 3³â ÀÌÇÏ Â¡¿ª ¶Ç´Â 2300¸¸¿øÀÇ ¹ú±ÝÀÌ ºÎ°úµÈ´Ù. Àç»ê¿¡ µû¶ó Â÷µîºÎ°úµÇÁö¸¸ ÃÖ´ë 11¾ï 4500¸¸¿ø±îÁöµµ ¹ú±Ý ºÎ°ú°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù. µ¶ÀÏÀº ±âº»¹ýÀ» Åä´ë·Î ÀÎ°£°ú µ¿¹°ÀÇ µ¿µîÇÑ ±Ç¸®´Â ¹ü¿¡ ´ã°í ÀÖ´Ù. µ¶ÀÏ µ¿¹°º¸È£¹ý 1Á¶1Ç×¿¡´Â µ¿¹°ÀÇ Á¸¾ö¼ºÀ» ¸í½ÃÇÏ°í µ¶ÀÏ¿¡¼ ÅÂ¾î³ª´Â ¸ðµç µ¿¹°Àº °ü¸® ½Ã½ºÅÛ¿¡ µî·ÏÇØ ±¹°¡°¡ °ü¸®ÇÏ´Ù. ½ÉÁö¾î ¹Ý·Áµ¿¹°À» ±â¸£´Â »ç¶÷Àº ¼¼±ÝÀ» ³³ºÎÇØ ±¹°¡Â÷¿ø¿¡¼ µ¿¹°º¸È£¿Í º¹Áö ÁõÁø¿¡ ±â¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÄÉ¾î °ü°èÀÚ´Â "¹Ý·Áµ¿¹° 1000¸¸ ½Ã´ë¸¦ ¸ÂÀÌÇßÁö¸¸ ÀÌ¿¡ ºñÇØ ±¹¹ÎÀÇ½ÄÀº µû¶ó°¡Áö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. »ý¸í°æ½Ã Ç³Åä°¡ ¸¸¿¬ÇÏ´Ùº¸´Ï µ¿¹°ÇÐ´ë´Â Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Â °Í"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
µ¿¹°ÇÐ´ë°¡ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¹ß»ýÇÏ´Â ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ¼´Â "µ¿¹°ÇÐ´ë°¡ ÁÙ¾îµéÁö ¾Ê´Â µ¥¿¡´Â Ã³¹ú ¼öÀ§°¡ ´Ù¼Ò ¾àÇÏ´Ù´Â°Íµµ ÁÖ¿äÇÏ°Ô ÀÛ¿ëÇÑ´Ù"¸é¼ "µ¿¹°ÇÐ´ë À¯ÇüÀ¸·Î ±æ°í¾çÀÌ ÇÐ´ë°¡ °¡Àå ¸¹Àºµ¥ ÀÌ´Â °¡Àå »ç¶÷°ú ¸¹ÀÌ Á¢ÇÒ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±æ°í¾çÀÌ´Â ÁÖÀÎÀÌ ¾ø¾î¼ »ç¶÷µéÀº ÇÔºÎ·Î ÇÐ´ëÇØµµ µÈ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù. ÀÌ¾î "ÇÏÁö¸¸ ±æ°í¾çÀÌ ÇÐ´ëµµ ¸í¹éÈ÷ Ã³¹úÀ» ¹Þ´Â´Ù. ÀÌÁ¦´Â µ¿¹° º¸È£¸¦ À§ÇØ ½ÇÇüµµ ¼±°íµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ¿ì¸®µµ Ã³¹ú ¼öÀ§¸¦ °ÈÇÏ±â À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀÎ ³ë·ÂÀ» ÇÏ°íÀÖ´Ù"°í ´çºÎÇß´Ù.
È²È¿¿ø ±âÀÚ woniii@asiae.co.kr