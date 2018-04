12일 방송된 tvN ‘인생술집’에 배우 전혜빈이 출연해 자신의 입담을 과시했다.이날 방송에서 전혜빈은 현재 출연 중인 웹드라마 ‘숫자녀 계숙자’를 언급하며 “(극중과는 달리)실제로는 계산적이지 않은 성격”이라고 말했다.또한 드라마 ‘또 오해영’에서 예쁜 해영이역을 맡았던 전혜빈은 당시 캐릭터 탓에 주변에서 질타를 받은 사실을 언급하며 “(질타들이) 심적으로 힘들었다”고 토로했다.전혜빈은 극 중 다른 해영이역의 배우 서현진과 실제로 친하다고 밝히며 “(가수 시절) 과거부터 알던 사이였는데 드라마에서 보니까 정말 반갑고 힘들 때마다 서로 의지를 했다”고 말해 눈길을 끌었다.이어 “(서현진과) 남극으로 여행을 갔다. 여행을 가면 싸울 수도 있는데 정말 좋았다. 거의 한 달 정도 갔던 것 같다”고 말해 출연진들을 놀라게 했다. 전혜빈은 “돈 아끼려면 서로 한 침대에서 자기도 했다. 많은 이야기를 나눴다”고 말했다.한편 전혜빈은 오늘(13일) 오후 10시 첫 방송될 SBS 예능프로그램 ‘정글의 법칙 In 남극’에 출연할 예정이다.

