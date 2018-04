‘컬투쇼’ 트와이스가 박진영에게 들었던 칭찬들에 대해 이야기했다.12일 방송된 SBS 파워 FM ‘두시탈출 컬투쇼’에 “What is Love?”로 컴백한 그룹 트와이스가 출연했다.이날 트와이스는 “박진영 PD님이 칭찬을 많이 해주신다”고 말했다.나연은 “볼 때마다 칭찬해주신다. 예를 들면 ‘네 얼굴이 이렇게 작았니?’, ‘다리가 이렇게 길었니?’라고 매일 말씀하신다”고 설명했다.나연의 말에 정연은 “그런 칭찬 들어본 적이 없다”면서 “가장 최근 ‘왜 이렇게 피곤해 보이냐’고 물어보셨다”고 말해 웃음을 자아냈다.한편 트와이스는 지난 9일 미니 5집 ‘왓 이즈 러브?(What is Love?)’를 발매했다. 이후 각종 음원 차트 1위를 차지하며 트와이스의 인기를 입증했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.