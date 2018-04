배우 김범이 오는 26일 입소한다.12일 김범의 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 “배우 김범은 오는 4월 26일 국가의 부름을 받고 대한민국 청년으로서 거쳐야 하는 군복무 의무를 이행할 예정입니다”라고 발표했다.소속사 측은 “김범은 건강상의 이유로 사회복무요원 판정을 받았습니다”라며 “이에 기초 군사 훈련을 충실히 받은 후, 약 2년이어 소속사 측은 “김범은 유전적 질병으로 인해 20대 초반부터 꾸준한 치료를 병행하고 있었다. 이를 극복하려 노력했으나 사회복무요원 판정을 받았다”고 설명했다.한편 김범은 배우 오연서와 공개 연애 발표 2주 만에 훈련소 입소 소식을 전하게 됐다.지난달 29일 오연서의 소속사 셀트리온 엔터테인먼트 측은 “지난 3월 초 드라마 ‘화유기’ 종영 이후 친한 지인들과 함께한 자리에서 자연스럽게 만나 친분을 이어오다 최근 만남을 갖게 됐다”면서 “현재 호감을 갖고 서로 조금씩 알아가고 있는 단계”라고 전했다.

