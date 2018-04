㈜와이넬 10주년 기념, 제5회 아트인더글라스 그랜드 테이스팅

와인을 감상하고 예술을 맛보는 와인전문수입사 (주)와이넬의 아트인더글라스가 다섯 돌을 맞았다."아트인더글라스(Art in the Glass)"는 와이넬이 2014년 부터 차별화된 기획으로 시작된 와인과 예술의 콜라보레이션으로 매해 많은 화제와 주목을 받아 왔다. 와인을 통한 대중문화의 저변화라는 모토와 문화예술과 와인의 접목이라는 소통을 주제로 하는 아트인더글라스는 매년 함께할 신진작가 공모전을 진행하고 있으며 올해에는 설치 조형 분야의 고아라 작가의 작품이 전시될 예정이다.신진작가 공모전에서 당선된 고아라 작가는 ‘그릇’의 다양하면서도 자연스러운 색감을 통해 다양한 인간관계를 의미하고 미묘한 색 변화로는 인간의 섬세한 성격을 표현하고 있다. ‘그릇’과 연결되는 철사 조형물은 인간과 자연을 연결해주는 중요한 매개체로 제5회 아트인더글라스 테마 와인 ‘피아노 델 체로(Piano del Cerro)’ 라벨의 거미줄을 연상시키며 완성도 높은 콜라보레이션을 실현할 예정이다.한편, 와이넬은 오는 4월 25일(수) 밀레니엄 서울힐튼 LL 층, 그랜드볼룸에서 개최되는 올해의 아트인더글라스에서는 지난해 런칭된 황제의 샴페인, <샴페인 드 브노쥬>의 루이 15세와 프린스 시리즈 그리고 호주의 베스트 셀링 와인으로 유명한 <맥기건 와인즈>의 대표 와인들이 포함된 150 종의 와인을 선보일 예정이다.아트인더글라스는 와이넬이 국내에 공급하고 있는 전라인을 한 자리에서 만날 수 있는 매우 특별한 그랜드 테이스팅이다. 특히 올해에는 ㈜와이넬 10주년을 기념하여 <파네세 그룹>, <바타시올로>, <로저 구라트> 에서 와이너리 관계자들까지 참석하여 자리를 빛내줄 예정이라 더욱 뜻깊은 이벤트가 될 것으로 기대된다.행사는 와인 업계 전문인을 대상으로 오후 2시~5시 사이에 진행되며, 설치 조형 작품 전시회를 비롯 5인조 째즈 밴드 공연, 럭키드로우 등 다채로운 행사들이 준비되어있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.