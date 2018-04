롯데쇼핑 롯데쇼핑 현재가 250,000 전일대비 3,500 등락률 -1.38% 거래량 86,315 전일가 253,500 close

[아시아경제 문채석 기자]은 지난해부터 추진해온 중국 롯데마트 매각에 대해 "법인별 매각 등의 방식을 검토하고 있지만, 현재 잠재 매수자와 매각 협상을 진행하고 있으나 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 12일 공시했다.중국 롯데마트는 Lotte Mart China Co., Ltd., Jilin Lottemart Co., Ltd. 등 총 6개 법인으로 운영 중이다.롯데쇼핑은 매각 관련 구체적 사항이 결정되는 시점 또는 6개월 내에 재공시하겠다고 덧붙였다.