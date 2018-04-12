ÄÚ½º´Ú, ¹ÙÀÌ¿À ´ëÀåÁÖµé µ¿¹Ý ¾à¼¼¿¡ ÇÏ¶ô

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ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.04.12 16:10 ±â»çÀÔ·Â 2018.04.12 16:10

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ÀÌ³¯ ÄÚ½º´Ú½ÃÀå¿¡¼­´Â ³×ÀÌÃ³¼¿, ¼¿·ç¸Þµå, SCIÆò°¡Á¤º¸, ÀÌ¿¡½ººêÀÌ, ÅÂ¾ç¾¾¾Ø¿¤ µî »óÇÑ°¡¸¦ ±â·ÏÇÑ 5Á¾¸ñÀ» Æ÷ÇÔÇØ 616Á¾¸ñÀÌ ¿Ã¶ú°í ÇÏÇÑ°¡ Á¾¸ñ ¾øÀÌ 560Á¾¸ñÀº ³»·È´Ù. 62Á¾¸ñÀº º¸ÇÕÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

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