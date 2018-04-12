ÄÚ½º´Ú, ¹ÙÀÌ¿À ´ëÀåÁÖµé µ¿¹Ý ¾à¼¼¿¡ ÇÏ¶ô

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±¸Àº¸ð ±âÀÚ] »ó½ÂÃâ¹ßÇß´ø ÄÚ½º´ÚÀÌ ÇÏ¶ô¸¶°¨Çß´Ù. Á¦¾à¡¤¹ÙÀÌ¿À Á¾¸ñÀÌ ¾à¼¼¸¦ º¸ÀÎ ¿µÇâÀÌ¶ó´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù.
12ÀÏ ÄÚ½º´ÚÀº ÀüÀÏ ´ëºñ 3.93Æ÷ÀÎÆ®(0.44%) ³»¸° 881.45·Î ¸¶°¨Çß´Ù. Àå ÃÊ¹Ý °º¸ÇÕ¼¼¸¦ º¸ÀÌ´ø ÄÚ½º´ÚÀº ¿ÀÀü 10½Ã ÀÌÈÄ ÇÏ¶ô¼¼·Î ÀüÈ¯ÇÏ¸ç À¯ÁöÇÏ´Ù ÀåÀ» ¸¶°¨Çß´Ù.
½Ã°¡ÃÑ¾× ºñÁßÀÌ Å« Á¦¾à¡¤¹ÙÀÌ¿À Á¾¸ñÀÌ Àå ÈÄ¹Ý ¹Ð¸° ¿µÇâÀÌ ÄÇ´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù. ±è¼ºÈ¯ ºÎ±¹Áõ±Ç ¿¬±¸¿øÀº "ÃÖ±Ù ÄÚ½º´Úº¥Ã³ÆÝµå¿Í °ü·ÃÇØ Á¦¾à°ú ¹ÙÀÌ¿À·Î ¸ô·È´ø ¼ö±ÞÀÌ ITÂÊÀ¸·Î ´Ù½Ã ¸ô·È±â ¶§¹®"ÀÌ¶ó¸ç "¼ö±ÞÀÇ ¿µÇâÀÌÁö Æ¯º°ÇÑ ÀÌ½´°¡ ÀÖ¾î¼¶ó°í º¸±â´Â ¾î·Æ´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÄÚ½º´Ú¿¡¼´Â °³ÀÎÀÌ 1323¾ï¿ø ¼ø¸Å¼öÇß°í, ¿Ü±¹ÀÎ°ú ±â°üÀº °¢°¢ 973¾ï¿ø, 351¾ï¿ø ¼ø¸ÅµµÇß´Ù.
¾÷Á¾º°·Î´Â À½½Ä·á¡¤´ã¹è(7.33%), Á¤º¸±â±â(2.78%), ¹ÝµµÃ¼(2.54%), ITºÎÇ°(2.38%) µîÀÌ »ó½ÂÇß°í, Á¦¾à(-3.48%), ¿î¼Û¡¤Àåºñ(-2.52%) µîÀº ÇÏ¶ôÇß´Ù.½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀ§Á¾¸ñ Áß¿¡¼´Â ¹ÙÀÌ·Î¸Þµå(-9.61%), ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ(-6.96%), Á¦³Ø½Å(-6.95%), ÈÞÁ©(-4.49%) µî Á¦¾à¡¤¹ÙÀÌ¿À Á¾¸ñµéÀÌ ÇÏ¶ôÇß´Ù. ÀÌ·± ºÐÀ§±â ¼Ó¿¡¼µµ ³×ÀÌÃ³¼¿Àº ÀÏº» ÈÄ»ý¼ºÀ¸·ÎºÎÅÍ Ä¡¸Å Ä¡·á ÁÙ±â™W ±â¼úÇã°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù´Â ¼Ò½Ä¿¡ °¡°ÝÁ¦ÇÑÆø±îÁö »ó½ÂÇß´Ù. Ä«Ä«¿ÀM(3.06%), ½Å¶óÁ¨(0.67%), Æ÷½ºÄÚÄÍÅØ(0.59%) µîÀº »ó½ÂÇß´Ù.
°³º° Á¾¸ñ Áß¿¡¼´Â ¿¥Á¨ÇÃ·¯½º(22.98%), µð¿¡½ºÆ¼·Îº¿(21.95%), À©ÆÑ(121.55%) µîÀÌ Å©°Ô ¿Ã¶ú´Ù. ¹Ý¸é¿¡ Áß¾Ó¿À¼Ç(-15.74%), ÈÁø(-13.13%), ÄÚ¾Æ½ºÅÛ(-11.78%) µîÀº ÇÏ¶ôÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÄÚ½º´Ú½ÃÀå¿¡¼´Â ³×ÀÌÃ³¼¿, ¼¿·ç¸Þµå, SCIÆò°¡Á¤º¸, ÀÌ¿¡½ººêÀÌ, ÅÂ¾ç¾¾¾Ø¿¤ µî »óÇÑ°¡¸¦ ±â·ÏÇÑ 5Á¾¸ñÀ» Æ÷ÇÔÇØ 616Á¾¸ñÀÌ ¿Ã¶ú°í ÇÏÇÑ°¡ Á¾¸ñ ¾øÀÌ 560Á¾¸ñÀº ³»·È´Ù. 62Á¾¸ñÀº º¸ÇÕÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>
12ÀÏ ÄÚ½º´ÚÀº ÀüÀÏ ´ëºñ 3.93Æ÷ÀÎÆ®(0.44%) ³»¸° 881.45·Î ¸¶°¨Çß´Ù. Àå ÃÊ¹Ý °º¸ÇÕ¼¼¸¦ º¸ÀÌ´ø ÄÚ½º´ÚÀº ¿ÀÀü 10½Ã ÀÌÈÄ ÇÏ¶ô¼¼·Î ÀüÈ¯ÇÏ¸ç À¯ÁöÇÏ´Ù ÀåÀ» ¸¶°¨Çß´Ù.
½Ã°¡ÃÑ¾× ºñÁßÀÌ Å« Á¦¾à¡¤¹ÙÀÌ¿À Á¾¸ñÀÌ Àå ÈÄ¹Ý ¹Ð¸° ¿µÇâÀÌ ÄÇ´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù. ±è¼ºÈ¯ ºÎ±¹Áõ±Ç ¿¬±¸¿øÀº "ÃÖ±Ù ÄÚ½º´Úº¥Ã³ÆÝµå¿Í °ü·ÃÇØ Á¦¾à°ú ¹ÙÀÌ¿À·Î ¸ô·È´ø ¼ö±ÞÀÌ ITÂÊÀ¸·Î ´Ù½Ã ¸ô·È±â ¶§¹®"ÀÌ¶ó¸ç "¼ö±ÞÀÇ ¿µÇâÀÌÁö Æ¯º°ÇÑ ÀÌ½´°¡ ÀÖ¾î¼¶ó°í º¸±â´Â ¾î·Æ´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÄÚ½º´Ú¿¡¼´Â °³ÀÎÀÌ 1323¾ï¿ø ¼ø¸Å¼öÇß°í, ¿Ü±¹ÀÎ°ú ±â°üÀº °¢°¢ 973¾ï¿ø, 351¾ï¿ø ¼ø¸ÅµµÇß´Ù.
¾÷Á¾º°·Î´Â À½½Ä·á¡¤´ã¹è(7.33%), Á¤º¸±â±â(2.78%), ¹ÝµµÃ¼(2.54%), ITºÎÇ°(2.38%) µîÀÌ »ó½ÂÇß°í, Á¦¾à(-3.48%), ¿î¼Û¡¤Àåºñ(-2.52%) µîÀº ÇÏ¶ôÇß´Ù.
°³º° Á¾¸ñ Áß¿¡¼´Â ¿¥Á¨ÇÃ·¯½º(22.98%), µð¿¡½ºÆ¼·Îº¿(21.95%), À©ÆÑ(121.55%) µîÀÌ Å©°Ô ¿Ã¶ú´Ù. ¹Ý¸é¿¡ Áß¾Ó¿À¼Ç(-15.74%), ÈÁø(-13.13%), ÄÚ¾Æ½ºÅÛ(-11.78%) µîÀº ÇÏ¶ôÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÄÚ½º´Ú½ÃÀå¿¡¼´Â ³×ÀÌÃ³¼¿, ¼¿·ç¸Þµå, SCIÆò°¡Á¤º¸, ÀÌ¿¡½ººêÀÌ, ÅÂ¾ç¾¾¾Ø¿¤ µî »óÇÑ°¡¸¦ ±â·ÏÇÑ 5Á¾¸ñÀ» Æ÷ÇÔÇØ 616Á¾¸ñÀÌ ¿Ã¶ú°í ÇÏÇÑ°¡ Á¾¸ñ ¾øÀÌ 560Á¾¸ñÀº ³»·È´Ù. 62Á¾¸ñÀº º¸ÇÕÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
±¸Àº¸ð ¼ö½À±âÀÚ gooeunmo@asiae.co.kr