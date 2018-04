암 환우의 건강한 사회 복귀 및 자립을 응원하는 <다시 나아가는 한 걸음: 다·나·음> 토크 콘서트 개최

(사)아르콘이 주최하고 한국MSD가 후원하는 암 환우 사회 복귀 및 자립 지원 프로그램 <다·나·음> 토크 콘서트를 2018년 4월 19일 오후 2시 서울시 중구 페럼타워 3층 페럼홀에서 개최한다.‘다시 나아가는 한 걸음: 다?나?음’은 암 환우들의 사회 복귀 및 재취업을 돕기 위해 2018년 첫 발을 내딛는 사회공헌프로그램이다. ‘다·나·음’은 크게 토크 콘서트, 자립 교육, 인턴십 프로그램으로 진행되며, 그 시작을 알리는 ‘다·나·음’ 토크 콘서트는 암 환우의 건강한 사회 복귀 및 자립을 응원하기 위해 마련됐다.개그우먼 이성미씨의 사회로 진행되는 토크 콘서트에는 삼성서울병원 암교육센터 조주희 교수가 ‘BRAVO Your Life! 당신을 응원합니다’ 이라는 주제로, 팝 칼럼니스트 김태훈이 ‘관계와 소통’이라는 주제로 강연을 한다.이와 함께 싱어송라이터 이한철의 특별 공연과 암 경험자의 실제 사회 복귀 경험담을 공유하는 토크도 준비되어 있다. 토크 콘서트 전·후 교육프로그램을 희망하는 환우를 위한 회계 및 사무관리, 상담, 사진 총 3가지 분야의 교육프로그램 상담 및 신청의 시간이 마련되어 있다.‘다·나·음’ 토크 콘서트는 암 경험자, 가족, 일반인 누구나 신청 가능하며, 이메일 및 (사)아르콘 홈페이지를 통해 150명 선착순으로 접수한다.

