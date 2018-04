[아시아경제 박소연 기자] 김영기 신임 금융보안원장이 "금융보안 서비스의 품질과 기능을 제고하고 금융의 디지털 혁신을 효과적으로 지원할 것"이라고 11일 밝혔다.김 원장은 이날 금융보안원 본원에서 제3대 원장 취임식을 갖고 이같이 밝혔다.김 원장은 "이제는 금융서비스에 IT 기술을 접목한 핀테크의 시대를 넘어 IT 신기술로부터 금융서비스가 파생되는 테크핀(TechFin) 시대가 왔다"면서 "금융보안 수요를 선제적으로 파악해 '적시에, 제대로' 충족시키고 금융보안 서비스 수준을 고도화해 보안원의 역할과 기능을 제고할 것"이라고 말했다.김 원장의 임기는 2021년 4월까지 3년간이다.

