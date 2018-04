[아시아경제 오현길 기자] 동원수산은 종속회사인 '디더블유 뉴질랜드(DW NEW ZEALAND LTD.)'에서 보유중인 선박중 1척이 뉴질랜드 티마루항 정박 중에 화재로 인해 조업을 일시 중단했다고 11일 공시했다.동원수산측은 "화재원인 파악중이며 선체 및 어획물과 선원보험 가입되어 있다"며 "

