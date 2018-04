김동원 한화생명 상무, 시진핑 中주석 주재 좌담회 초대받아

[아시아경제 박병희 기자]그룹 김승연 회장의 차남 김동원 한화생명 상무가 보아오(博鰲) 포럼에서 중국 시진핑(習近平) 주석이 주재하는 지도자 좌담회에 초대됐다.11일 한화그룹에 따르면 김동원 상무는 이날 오전 시 주석이 주재하는 좌담회에 초대돼 세계 각국의 주요 기업인 50여명과 교류의 시간을 가졌다. 좌담회에는 세계 2위 철강회사인 바오우 철강그룹의 천더룽 회장, 중국 최대 보험사인 중국생명의 양밍셩 회장, 중국기계공업그룹의 런훙빈 회장, 천스칭 중국은행장, 일본 토요타자동차 다케시 우치야마다 이사회 의장 등이 참석했다.한화그룹은 올해로 보아오포럼에 5년 연속 참가했다. 또 국내 기업으로는 유일하게 '글로벌 블록체인 생태계의 현재와 미래'라는 주제로 보아오포럼 공식 세션도 개최했다.라운드 테이블 세션은 이날 오전 9시(현지시간) 보아오 공작청 주회의장에서 열렸다. 세션은 2시간 넘게 진행됐으며 한국, 중국, 일본, 미국, 독일 등 10개국 15명의 블록체인 전문가들이 참가해 각국의 블록체인 산업 현황 및 특징을 공유했다. 또한 블록체인 글로벌 생태계 구성과 성장 가능성에 대하여 열띤 토론을 벌였으며, 블록체인의 가치와 분산경제의 발전을 논의하는 시간을 가졌다.한화생명은 최근 블록체인 전담 조직인 블록체인TF팀을 신설하는 등 블록체인 생태계 조성을 통한 인재 육성 및 미래 투자 기회를 확보하는데 주력하고 있다.김동원 상무는 3년 연속 보아오 포럼에 참석하며 글로벌 무대에서 보폭을 넓히고 있다. 2016년에는 '영 리더스 라운드테이블(YLR)' 공식 패널로 참석해 세계 각국에서 참가한 10여명의 영 리더들과 '거리(distance)에 대한 재정의'라는 주제로 1시간 30분간 자유토론을 펼쳤다. 지난해에는 "'Made in Asia'에서 'Creative in Asia'로"라는 주제로 아시아 지역 스타트업 관련 공식 세션을 진행한 바 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.