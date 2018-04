[오늘의 상하한가] 나이벡, 암줄기세포 표적 항암 기술 개발 기대감 ‘上’

[팍스넷데일리 정혜인 기자] 11일 주식시장에서는등 6개 종목이 상한가를 기록했다. 하한가 종목은 없었다.은 펩타이드가 암의 근원이라고 할 수 있는 암 줄기세포를 공격해 근본적인 암 치료 방법이 가능할 것이라는 기대감에 전일대비 29.84% 오른 1만6100원으로 장을 마쳤다.는 바이오 사업 관련 불확실성이 해소되면서 전일대비 29.81% 오른 2만3950원으로 장을 마쳤다.가 추진 중인 코아젠투스 자회사 티제이유와 펜라이프 인수에 대한 문제가 제기된 바 있다. 하지만 코아젠투스 스캇월드만 교수가 공식 입장을 통해 문제가 없음을 밝히면서 주가가 상승세를 보였다.는 전일대비 29.77% 오른 1225원을 기록했다.은 JW중외제약이 이날 아토피 피부염 치료제로 개발하고 있는 JW1601의 유도체에 대한 전임상 결과가 의약화학분야 권위지 Journal of Medicinal Chemistry 온라인판에 등재됐다고 알려지면서 전일대비 29.63% 오른 1만2600원을 기록했다.는 전일대비 29.93% 오른 1780원으로 거래를 마감했다.는 전일대비 29.83% 증가한 544원으로 장을 마쳤다.

