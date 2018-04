디토 체임버 오케스트라가 함께 무대에 오른다. 구라모토는 앨범이나 콘서트에서 한 번도 발표한 적 없는 '어웨이크닝 프롬 도징'(Awakening from dozing), '노스텔직 메모리즈'(Nostalgic Memories) 등 신곡 무대도 준비하고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.