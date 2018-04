주52시간 근무 IT업계 묘수는 '탄력근무'

[아시아경제 한진주 기자] 밤샘근무가 빈번한 대표 업종인 IT 업계가 오는 7월 근로시간 단축제 시행을 앞두고 대책 마련에 분주하다. 업종 특성상 장시간 '몰아치기' 업무가 불가피한 만큼 주 52시간 근무제 시행에 따른 탄력근무나 유연근무제 등 보완책을 적극 도입해야 한다는 주장도 나온다.IT서비스산업협회는 최근 가입사를 대상으로 근로기준법 개정안에 대한 의견을 수렴하고 향후 정부에 특례업종 지정 등 협조를 요청하기로 했다. 법 시행 전 인건비 기준으로 책정했던 사업 예산을 다시 정하는 '신규사업 대가 재산정'도 요청할 방침이다. 협회 관계자는 "업종 특성상 근로시간 측정이 어렵고, 사업체 단독으로 근로환경 개선이 쉽지 않다는 점을 반영해 특례업종으로 지정을 요청할 계획"이라고 말했다.특히 삼성SDS와 SK C&C, LG CNS 등 시스템 통합(SI) 업체들의 고민이 깊다. 이들은 다른 기업이 맡긴 IT서비스를 구축해주는 용역계약을 체결하는 사업 특성상 '주 52시간 근로제'에 더 민감하다. 일감을 맡긴 고객사 의중에 따라 사업 내용이 종종 변경되기 때문에 근로시간을 자체적으로 관리하기 어려운 실정이다. 이 업계 관계자는 "서비스 유지ㆍ보수는 고객사 업무에 지장을 주지 않도록 주로 심야나 주말에 작업이 이뤄진다"며 "연장근로를 하면 통상임금의 150%를 지급해야 하는데 이를 용역계약에 반영하기가 쉽지 않다"고 토로했다.근로시간 단축으로 담당 인력을 교체해야 할 경우 업무 연속성이 떨어져 품질 관리가 어렵다는 단점도 있다. 빈자리를 메울 프리랜서를 고용하면 인력양성이나 재투자가 어렵다는 우려도 나온다. 업계 또 다른 관계자는 "서비스 업체뿐 아니라 고객 그리고 사회적 합의가 필요하다"고 했다.'야근의 일상화'로 악명이 높은 게임업계는 탄력적 근무제 도입을 원하는 분위기다. 일부 업체는 이미 집중 근무시간을 정하거나 직군에 맞게 출퇴근 시간을 자유롭게 하는 제도들을 도입했다. 넷마블은 3월부터 '선택적 근로시간제'를 도입해 오전 10시부터 오후 4시까지 코어타임(5시간) 근무시간을 제외하고 나머지 업무시간은 자율적으로 조절할 수 있도록 했다. 엔씨소프트도 오전 7시부터 오전 10시까지 출근시간을 고를 수 있게 하는 '유연출퇴근제', 불가피하게 집중 근로를 해야 할 경우 '탄력적 근로시간제'를 적용한다. 게임 출시나 업데이트 등 바쁜 기간에 주 52시간을 넘긴 직원은 그 다음 주 근로시간을 줄여 평균 근로시간을 맞출 수 있도록 한 것이다.아직 근무제도를 손질하지 않은 네이버ㆍ넥슨ㆍ스마일게이트 등 IT 업체들도 대안 마련에 한참이다. 게임개발업체 스마일게이트는 직군별 업무 특성에 따른 맞춤형 '유연근무제' 도입을 준비하고 있으며 관련 공청회도 열기로 했다. 네이버는 직군별 근무형태를 파악 중이며 최근 설립된 노동조합과 협의해 제도를 개선하겠다는 계획이다.

