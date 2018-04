[아시아경제 김춘수 기자] 곡성군 전남과학대학교 제26대 WE MAKE 총학생회(회장 조인호)은 지난 6일 총학생회 출범식에서 학생들이 조성하여 마련한 백미 260kg을 소외되고 어려운 취약계층에게 전달했다고 11일 밝혔다.평소 전남과학대학교 총학생회는 애천, 애인, 애국의 3愛(3애) 정신을 설립 이념으로 인간의 근원적 소망인 행복한 삶을 영위하게하기 위하여 정직한 인간으로서 사회발전에 이바지하고 이웃사랑을 나누는 훈훈한 선행이 이어가고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.