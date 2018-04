봄 이사철, 백화점 세일 마지막 주말은 리빙이 이끈다

[아시아경제 심나영 기자]최근에는 봄 이사철을 맞아 리빙 상품을 구매하려는 고객이 증가하고 있다. 지난 6일부터 10일까지 리빙상품군은 60% 이상 신장했으며, TV, 냉장고 등의 대형가전 상품군은 80% 이상의 매출 신장률을 기록했다. 봄 정시 세일의 높은 매출 신장률을 견인했다.이에 롯데백화점은리빙상품군 관련 다양한 할인 행사를 진행한다.롯데백화점은 고객들이 건조기, 공기청정기, 안마의자 등의 상품을 프리미엄급 상품으로 구매하는 트렌드가 증가하면서 올해 대형가전 상품군의 신장률이 높아진 것으로 판단하고 있으며, 또한 올해에는 신규 아파트 입주 물량이 역대 최대가 될 것이라는 전망이 나오면서 가전, 가구 등의 리빙상품군 수요는 더 커질 것으로 예상된다.우선 롯데백화점은 본점, 잠실점 등 31개 점포에서 30여 가지의 대형 가전 상품을 할인하여 한정 판매한다. 롯데백화점은 IT 기기 전문업체 ‘대우루컴즈’와 협업해 4월 15일까지 초특가 TV 상품을 선보인다. 이번에 선보이는 TV는 55인치 UHD TV를 59만 9000원에 판매하며, 점포별로 30대씩 한정 판매한다. 이외에도 330만원 파라다이스 브랜드 안마의자를 30% 할인해 230만원에, 그리고 89만 5000원짜리 칸쿄 브랜드의 공기청정기를 15% 이상 할인된 74만 5000원에 한정 판매한다.본점에서는 오는 15일까지 8층 본매장에서 ‘리빙 박람회’를 열고 다우닝 전품목 20% 할인 행사를 포함해 ‘삼성·LG전자’ 특별가전 및 아이큐에어, 카도 등의 브랜드가 참여하는 ‘공기청정기 특집전’등 가전 상품을 10~20% 할인 판매한다. 이외에도 잠실점 행사장에서는 13일부터 15일까지 가전·가구·홈패션 등의 상품을 할인 판매하는 ‘리빙블랙위크’ 행사도 선보일 예정이다.롯데백화점 전점에선 15일까지 ‘템퍼·씰리’ 글로벌 침대 대전도 진행한다. 이번 행사에서는 템퍼의 침대 전 품목을 15% 이상 할인 판매하며, 씰리에서 300만원 이상 구매한 고객에게 침대 프레임을 증정하는 프로모션을 진행한다. 이외에도 잠실점, 평촌점 등 9개 점포에서는 가구브랜드 다우닝과이탈리안홈의 소파 전시 상품을 30~40% 할인 판매한다.

