[클릭 e종목]"LG디스플레이, 1분기 영업적자 전망…목표가↓"

[아시아경제 조강욱 기자] 키움증권은 11일에 대해 1분기 영업적자가 예상된다며 목표주가를 2만6000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 'Underperform'을 유지했다.의 1분기 실적은 매출액 5.7조원(-20%QoQ), 영업적자 167억 원(적자전환)으로, 키움증권의 기대치를 하회할 것으로 예상됐다. 출하면적(m2)은 당초 기대치에 부합하지만, 가격(ASP/m2)과 원/달러 환율 하락이 예상치를 상회할 것이라는 이유에서다.주요 제품별 매출액도 TV 2.2조원(-20%QoQ), Monitor 0.9조원(-9%QoQ), Notebook & Tablet 1.1조원(-19%QoQ), Mobile & Others 1.5조원(-25%QoQ)으로 전 부문의 감소가 나타날 것으로 예상됐다.지난해 4분기 발생된 일회성 비용 감소로 판매비와 관리비의 감소가 예상되나, LCD패널 가격 하락(1Q18 가격 하락: TV -9%QoQ, Monitor -1%QoQ, Notebook -3%QoQ)에 따른 영업적자 전환은 불가피할 것으로 판단됐다.2분기는 매출액 5.2조원(-10%QoQ), 영업적자 1,389억원(적자지속)으로 시장 기대치를 크게 하회할 것으로 전망됐다. 출하면적은 수요 성수기 진입에 따라 +1%QoQ의 성장하지만, 평균판가가 중국 업체들의 공급 증가 영향으로 -9%QOQ 하락할 것으로 예상됐다.특히 중국 BOE의 10.5Gen 공장에서 양산되는 대형 TV패널의 가격 하락률이 가장 클 것으로 예상돼TV패널의 수익성 급감이 나타날 것으로 판단됐다.제품별 매출액은 TV 2.0조원(-10%QoQ), Monitor 0.9조원(+5%QoQ), Notebook & Tablet 0.9조원(-12%QoQ), Mobile & Others 1.2조원(-18%QoQ)으로, Monitor를 제외한 전 부문의 하락이 예상됐다.의 주가는 일부 공장의 생산 차질과 P/B 하단에 근접하며 소폭의 반등이 나타나고 있는 모습이다.박유악 키움증권 연구원은 "LCD 업황이 중국의 공격적인 Capa 증설로 인해 당분간 개선되기 어려우며, 패널 가격의 하락세도 지속될 것"이라면서 "또 중소형 OLED의 전략 거래선향 출하와 대형 OLED TV의 증설도 예상 대비 지연될 것"이라고 진단했다.이어 "따라서 당분간은 OLED의 실적 개선 기대감을 더욱 낮추고, LCD패널의 가격 하락과 전사 실적 감소에 투자 포인트를 맞추는 전략을 지속 추천한다"고 조언했다.

