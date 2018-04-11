¡®¼ººÏ¼±Àá¹Ú¹°°ü¡¯ °³°ü...Á¶¼± ¿Õºñµé ¼ººÏµ¿ °£ ±î‹R?

Á¶¼± ¿Õºñµé ´©¿¡³ó»ç Ç³³â ±â¿ø, Á¦ ¿Ã¸®±â À§ÇØ ¸ÅÇØ ¼ººÏµ¿À¸·Î![¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹ÚÁ¾ÀÏ ±âÀÚ] Á¶¼±ÀÇ ¿ÕºñµéÀº ¿Ö ¼ººÏµ¿À¸·Î °¬À»±î? ±× ±Ã±ÝÁõÀ» ÈÄ·ÃÇÏ°Ô Ç®¾îÁÙ °÷ÀÌ ¼ººÏ¼±Àá¹Ú¹°°üÀÌ´Ù. ¼¿ï ¼ººÏ±¸°¡ Á¶¼±½Ã´ë ÀÇº¹ ¹®È¿Í »ýÈ°ÀÇ ¹Ù¸¥ º¹¿ø°ú ¿ª»çÀû °¡Ä¡¸¦ ¾Ë¸®±â À§ÇÑ ¼ººÏ¼±Àá¹Ú¹°°üÀ» 10ÀÏ °³°üÇß´Ù.
°³°ü½Ä¿¡´Â À£¹ö ½Ã¹«»ç ÁÖÇÑÀáºñ¾Æ ´ë»ç ³»¿Ü, ¾Èµå·¹½º È÷¶öµµ ÁÖÇÑÄÝ·Òºñ¾Æ´ë»ç°ü ¼±â°ü, º£·Î´ÏÄ« °ïÀß·¹½º ÁÖÇÑ¸ß½ÃÄÚ ´ë»ç ºÎÀÎ µî ¼ººÏµ¿ ¼ÒÀç ´ë»ç°üÀú °ü°èÀÚ »Ó ¾Æ´Ï¶ó Á¤¹Ì¼÷ °¡±¸¹Ú¹°°üÀå, ±èÄèÁ¤ ÇÑ±¹¹Ú¹°°üÇùÈ¸Àå, ±è¿Á¶û ²ÀµÎ¹Ú¹°°üÀå µî ¿ì¸®³ª¶ó¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â ¹Ú¹°°ü °ü°èÀÚ ±×¸®°í ÁÖ¹Î µî 100¿©¸íÀÌ ÇÔ²² Çß´Ù.
¼ººÏ¼±Àá¹Ú¹°°üÀº ÁöÇÏ1, Áö»ó 3Ãþ ±Ô¸ð·Î 3°³ÀÇ Àü½Ã½Ç°ú °³¹æÇü ¼öÀå°í·Î Á¶¼º, ¼±ÀáÁ¦¿Í ¼±Àá´Ü, ºñ´Ü °ü·Ã À¯¹°À» º¸Á¸ÇÏ°í Àü½ÃÇÑ´Ù. ¿Á»óÀº ÇÑ¾çµµ¼ºÀ» ¹è°æÀ¸·Î ÆîÃÄÁö´Â ¼ººÏµ¿ÀÇ Àü°æÀ» °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´ÃÁ¤¿øÀ¸·Î Á¶¼ºÇß´Ù.
¼±Àá´ÜÀº Á¶¼±½Ã´ë ¿Õºñ°¡ ´©¿¡³ó»ç Ç³³âÀ» ±â¿øÇÏ¸ç Á¦»ç¸¦ Áö³»´ø ±¹°¡½Ã¼³·Î ÀÇº¹ ¿ø·áÀÌÀÚ ÈÆóÀÎ Á÷¹° »ý»êÀ» È®´ë, ÀçÁ¤È®º¸¿Í ¹Î»ý¾ÈÁ¤À» ²ÒÇß´ø ´ç½Ã »ýÈ°¹®È¸¦ ¿³º¼ ¼ö ÀÖ´Â ÁÖ¿ä ¹®ÈÀ¯»êÀÌ´Ù. ¼ººÏ±¸´Â ÁÖ¹Î°ú ÇÔ²² 1993³âºÎÅÍ Áß´ÜµÆ´ø ¼±ÀáÁ¦¸¦ ÀçÇö, ¹®ÈÇà»ç·Î È®´ëÇØ ¿ÔÀ¸¸ç 2016³âºÎÅÍ´Â ¼±Àá´ÜÁöÀÇ Á¤¹Ð¹ß±¼Á¶»ç¸¦ ÅëÇØ ¼±Àá´ÜÀÇ ¿ø·¡ À§Ä¡¿Í ÀüÃ¼ ±Ô¸ð¸¦ ¹àÈ÷´Â µî ¿ª»çÀû °¡Ä¡¸¦ ¹àÈ÷°í ¿øÇü º¹¿øÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ³ë·ÂÀ» ±â¿ï¿© ¿Ô´Ù.
¼ººÏ¼±Àá¹Ú¹°°ü Á¦ 1Àü½Ã½ÇÀº ¡®ÅÍ¸¦ Ã£´Ù¡¯¸¦ ÁÖÁ¦·Î ¾çÀáÀ» Ã³À½ ½ÃÀÛÇß´ø ¼±Àá ¼¸ª¾¾¸¦ ½ÅÀ¸·Î ¸ð½Ã°í ÇÑ ÇØÀÇ Ç³¿ä¸¦ ±â¿øÇß´ø ¼±ÀáÁ¦¿Í Á¶¼±ÃÊ±âºÎÅÍ ÇöÀç±îÁö °°Àº ÀÚ¸®¸¦ ÁöÅ°°í ÀÖ´Â ¼±Àá´ÜÁöÀÇ ¿ª»ç¸¦ ´ã¾Ò´Ù.
¡®Ç³¿ä¸¦ ¹Ù¶ó´Ù¡¯¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ±¸¼ºÇÑ ±âÈ¹Àü½Ã½ÇÀº ¼±ÀáÁ¦¸¦ ÅëÇÑ Ç³¿ä±â¿øÀÇ °á°ú¹°ÀÎ ºñ´ÜÀÌ °¡Àå ¾Æ¸§´ä°Ô Ç¥ÇöµÈ ¿Õ½Ç ¿©¼ºÀÇ ¿¹º¹°ú Å«¸Ó¸®¸¦ Àå½ÄÇß´ø È·ÁÇÑ Àå½Å±¸¸¦ Àü½ÃÇß´Ù.
º¸Åë º£ÀÏ¿¡ ½Î¿©ÀÖ±â ¸¶·ÃÀÎ ¹Ú¹°°üÀÇ ¼öÀå°í¸¦ °³¹æÇüÀ¸·Î ±¸¼ºÇØ ³»ºÎ¸¦ Á÷Á¢ µé¿©´Ù º¼ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù. ¡®¿Õ½ÇÀÇ ºñ´ÜÃ¢°í¡¯¿¡¼´Â ÁÖ(ñÅ), »ç(Þé), ¶ó(Ôþ), ´Ü(Ó°) µî ´Ù¾çÇÑ ºñ´Ü ¿ø´ÜÀ» °ü¶÷°´µéÀÌ Á÷Á¢ ¸¸Á®º¼ ¼ö ÀÖ´Â Ã¼Çèµµ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
°³°ü ±â³ä Æ¯º°Àü ¡®ºñ´Ü½ÇÀÇ ¿¹¼ú ¸ÅµìÀå ±èÀº¿µ î÷¡¯µµ ¸¶·ÃÇß´Ù. ±èÀº¿µ ¸ÅµìÀå(¼¿ï½Ã¹«Çü¹®ÈÀç Á¦13È£)ÀÌ ´Ù¾çÇÑ ÀÚÅÂÀÇ ³ë¸®°³¿Í ºñ´ÜÁÖ¸Ó´Ï, ¸Åµì ÀÛÇ°À¸·Î ¿ì¸® ¸Ú°ú ¾Æ¸§´Ù¿òÀ» ÀüÇÑ´Ù. Æ¯È÷ ½Ã¹Î¹®ÈÀ¯»ê Á¦1È£ ¼ººÏµ¿ ¡®ÃÖ¼ø¿ì¿¾Áý¡¯ÀÇ Çý°î(û±ÍÛ) ÃÖ¼ø¿ì ¼±»ýÀÇ Ä£ÇÊÀÌ ´ã±ä ºÎÃ¤¿¡ ±èÀº¿µ ¸ÅµìÀåÀÇ ¸ÅµìÀ» ´Ü ºÎÃ¤µµ Àü½ÃÇØ °ü¶÷°´ÀÇ ´«±æÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
±è¿µ¹è ¼ººÏ±¸Ã»ÀåÀº ¡°Á¶¼±½Ã´ëºÎÅÍ º¯ÇÔ¾øÀÌ °°Àº ÀÚ¸®¿¡ ³²¾ÆÀÖ´Â ¼±Àá´Ü°ú ±× °÷¿¡¼ ÀÌ·ç¾îÁø ¼±ÀáÁ¦´Â °ÇÃà, À½¾Ç, ¹«¿ëÀÌ °áÇÕµÈ ¿ì¸®ÀÇ ¼ÒÁßÇÑ ¹®ÈÀ¯»ê¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶ÇÏ¸é¼ ¡°¼ººÏ¼±Àá¹Ú¹°°üÀº ¼±Àá´Ü°ú ¼±ÀáÁ¦°¡ º» ¸ð½ÀÀ» µÇÃ£´Â Ã¹°ÉÀ½ÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù¡±´Â ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
¹Ú¹°°üÀº ¾ÕÀ¸·Î ÀüÅë¸Åµì ÆÈÂî ¸¸µé±â, ¶³Àá ¸¸µé±â, ¿Àµð·Î Æ¼¼ÅÃ÷ ²Ù¹Ì±â µî ´Ù¾çÇÑ Ã¼Çè²¨¸®µµ Á¦°øÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 25ÀÏºÎÅÍ´Â ¼±Àá¿ª»ç¹®È±³½Ç, ÇÔ²² ±×¸®´Â °¡È¸¸»ç¼º µî ¼ººÏ¼±Àá¹Ú¹°°ü Á¤±â ±³À°ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ½ÃÀÛµÇ¾î ¹Ú¹°°ü Å½Çè°ú ÀüÅë¸Åµì ¸¸µé±â Ã¼Çè µîÀÌ ÁøÇàµÈ´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÀüÈ 744-0025 ¶Ç´Â ¹Ú¹°°ü È¨ÆäÀÌÁö(museum.sb.go.kr)·Î ¹®ÀÇÇÏ¸é µÈ´Ù.
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