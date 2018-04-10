¸ó½ºÅ¸¿¢½º °­³²±¸ 'C-Æä½ºÆ¼¹ú 2018' È«º¸´ë»ç À§ÃË

5¿ù2ÀÏ ¿¸®´Â C-Æä½ºÆ¼¹ú È«º¸´ë»ç·Î È«º¸¿µ»ó ÃÔ¿µ, °³¸·Çà»ç °ø¿¬ µî È°µ¿[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹ÚÁ¾ÀÏ ±âÀÚ] ³²¼º ¾ÆÀÌµ¹±×·ì ¸ó½ºÅ¸¿¢½º(MONSTAX)°¡ °³²±¸°¡ ÁÖÃÖÇÏ´Â ±¹³» ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ µµ½É ¼Ó ¹®È ÃàÁ¦ÀÎ ¡®C-Æä½ºÆ¼¹ú 2018¡¯ È«º¸´ë»ç·Î À§ÃËµÆ´Ù.
2015³â 5¿ù µ¥ºßÇØ ÀÎ±â¸¦ ²ø°í ÀÖ´Â ³²¼º 7ÀÎÁ¶ ¾ÆÀÌµ¹±×·ìÀÎ ¸ó½ºÅ¸¿¢½º´Â 9ÀÏ ¿ÀÀü ÄÚ¿¢½º ÄÁÆÛ·±½º·ë¿¡¼ È«º¸´ë»ç À§ÃË½ÄÀ» °®°í 5¿ù 2ÀÏ °³¸·ÇÏ´Â C-Æä½ºÆ¼¹ú 2018ÀÇ °ø½Ä È«º¸´ë»ç·Î È°µ¿À» ½ÃÀÛÇÑ´Ù.
¸ó½ºÅ¸¿¢½º´Â C-Æä½ºÆ¼¹ú 2018 È«º¸¿µ»ó ÃÔ¿µ°ú °³¸·Çà»ç ±×¸®°í ÇöÀå °ø¿¬ µî¿¡ Âü¼®ÇØ C-Æä½ºÆ¼¹ú 2018 È«º¸¿¡ ¾ÕÀå¼³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø È«º¸´ë»ç¿¡ À§ÃË µÈ ¸ó½ºÅ¸¿¢½º´Â ¡°´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÇ¥ MICE(¸¶ÀÌ½º) ¹®ÈÃàÁ¦ÀÎ C-Æä½ºÆ¼¹ú 2018ÀÇ È«º¸´ë»ç·Î À§ÃËÇØ ÁÖ½Å °Í¿¡ °¨»çÇÏ°í Ã¥ÀÓ°¨ÀÌ Å©´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ¹ø Æä½ºÆ¼¹úÀÌ ¼º°ø¸®¿¡ °³¸·ÇØ ¸¹Àº °ü¶÷°´µéÀÌ Ã£°í ÁÁÀº Ãß¾ïÀ» ¸¸µé ¼ö ÀÖ´Â Æä½ºÆ¼¹úÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï È«º¸´ë»ç·Î¼ ¿ªÇÒÀ» ¼º½ÇÈ÷ ¼öÇàÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ÀÇÁö¸¦ ´ÙÁ³´Ù.
¿Ü±³ºÎ(Àå°ü °°æÈ), ÁÖÇÑÅÂ±¹´ë»ç°ü(¾ÅÅÖ ¶øÇÇ›¾ÆÇ), °³²±¸(ºÎ±¸Ã»Àå ÁÖÀ±Áß), ÇÑ±¹¹«¿ªÇùÈ¸(È¸Àå ±è¿µÁÖ)¿Í ÄÚ¿¢½º MICEÅ¬·¯½ºÅÍ À§¿øÈ¸(¿î¿µÀ§¿øÀå ¼ÕÅÂ±Ô)°¡ ÁÖÃÖ, ÄÚ¿¢½º(»çÀå ÀÌµ¿¿ø)¿Í ´õºíÀ¯Æ¼¾¾¼¿ïÀÌ ÁÖ°üÇÏ´Â 4È¸Â° ¡®C-Æä½ºÆ¼¹ú 2018¡¯Àº 5¿ù2ÀÏºÎÅÍ 6ÀÏ±îÁö ÄÚ¿¢½º ¹× °³² ¸¶ÀÌ½º °ü±¤Æ¯±¸ ³» ÁÖ¿ä±¤Àå¿¡¼ ¿¸°´Ù.
¸ó½ºÅ¸¿¢½º´Â 2015³â 5¿ù ¡¯¹«´ÜÄ§ÀÔ(TRESPASS)¡®À¸·Î µ¥ºßÇØ Áö³ÇØ 11°³±¹ 16°³ µµ½Ã, 18È¸ÀÇ Ã¹ ¿ùµåÅõ¾î¸¦ ¼º°ø¸®¿¡ ¸¶¹«¸® ÇßÀ¸¸ç, ¹Ì´Ï 5Áý Å¸ÀÌÆ²°î ¡¯µå¶ó¸¶¶ó¸¶¡®·Î µ¥ºß Ã¹ À½¾Ç¹æ¼Û 1À§¿Í Àü ¼¼°è 25°³±¹ ¾ÆÀÌÆªÁî KÆË ¾Ù¹üÂ÷Æ® 1À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
ÃÖ±Ù¿¡´Â ¿©¼¸ ¹øÂ° ¹Ì´Ï¾Ù¹ü ¡®´õ Ä¿³ØÆ®(THE CONNECT)¡¯°¡ ÀÏº» Å¸¿ö·¹ÄÚµå µ¥ÀÏ¸® ¿Â¶óÀÎ ¼¼ÀÏÁî Â÷Æ®¿¡¼ 1À§¸¦ Â÷Áö, C-Æä½ºÆ¼¹ú 2018 È«º¸´ë»ç È°µ¿ ÀÌÈÄ ½Å°î ¡®Á©·¯½Ã(Jealousy)¡¯·Î ¿ùµåÅõ¾î¿¡ µ¹ÀÔ, Àü ¼¼°è ÆÒµéÀ» ¸¸³¯ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¹ÚÁ¾ÀÏ ±âÀÚ dream@asiae.co.kr