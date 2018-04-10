Ã¾¹é½Ã ¹éÇö, ÄÄ¹é ¼Ò°¨ ¹àÇô¡¦"ÁÁÀº Ãß¾ï ¸¹ÀÌ ¸¸µé¾î¿ä"

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ÇÑÆí ¾Õ¼± ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 6½Ã Ã¾¹é½Ã´Â µÎ ¹øÂ° ¹Ì´Ï¾Ù¹ü 'Blooming Days'(ºí·ç¹Ö µ¥ÀÌÁî)¸¦ °ø°³Çß´Ù. ÀÌ´Â Áö³ 2016³â 'ÇìÀÌ ¸¶¸¶!' ÀÌÈÄ ¾à 1³â 6°³¿ù¸¸ÀÇ ÄÄ¹éÀÌ´Ù.
¿Â¶óÀÎÀÌ½´ÆÀ issue@asiae.co.kr