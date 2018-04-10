Ã¾¹é½Ã ¹éÇö, ÄÄ¹é ¼Ò°¨ ¹àÇô¡¦"ÁÁÀº Ãß¾ï ¸¹ÀÌ ¸¸µé¾î¿ä"

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ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.04.10 21:28 ±â»çÀÔ·Â 2018.04.10 21:28

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¹éÇöÀÇ °Ô½Ã¹°À» º» ÆÒµéÀº "³ªµÎ ³Ê¹« »ç¶ûÇØ ¹éÇöÀÌ ¿ì¸® ¸¹ÀÌ ¸¸³ªÀÚ~!!"(kaxi****), "¾Æ ³Ê¹«ÁÁ¾Æ¿ä! ³ë·¡ºÎÅÍ ¹Âºñ±îÁö ´Ù ÁÁ¾Æ ´ë¹ÚÇÏÀÚ Ã¾¹é½Ã"(xuvuvwevw****), "'ÃãÃß·¯ °¥·¡' °¡ ¹ú½á 1³â 6°³¿ùÀüÀÌ¶ó´Ï.. ÀÌ»Û Ãß¾ï ¸¹ÀÌ ¸¸µé Y!!"(_seo****) µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí ¾Õ¼± ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 6½Ã Ã¾¹é½Ã´Â µÎ ¹øÂ° ¹Ì´Ï¾Ù¹ü 'Blooming Days'(ºí·ç¹Ö µ¥ÀÌÁî)¸¦ °ø°³Çß´Ù. ÀÌ´Â Áö³­ 2016³â 'ÇìÀÌ ¸¶¸¶!' ÀÌÈÄ ¾à 1³â 6°³¿ù¸¸ÀÇ ÄÄ¹éÀÌ´Ù.

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