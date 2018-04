150만 구독자 보유 유튜버 이사배, '라디오스타' 출격…커버 메이크업 비법 전수한다

11일 방송되는 MBC 예능프로그램 '라디오스타 - 방송 얼마나 재밌게요 특집'에는 이사배와 요리연구가 이혜정, 전 프로게이머 홍진호, 프로볼러 신수지 등이 출연한다.방송에 앞서 진행된 녹화에서 이사배는 '라디오스타' 출연을 위해 예정돼 있던 파리 행사 스케줄을 미뤘다며 '라디오스타' 출연에 대해 "출세했죠"라고 소감을 말했다.또한 이사배는 스튜디오에서 가수 선미, 배우 윤계상이 연기한 영화 '범죄도시'의 캐릭터 장첸 등의 커버 메이크업 비법을 전수하기도 했다고 전해졌다.커버 메이크업은 150만여 명의 구독자를 보유한 이사배 유튜브에서 큰 관심을 모았던 콘텐츠로 이사배는 가수 선미가 '와이 소 론리(Why so lonely)', '가시나'로 활동했던 때의 메이크업을 똑같이 선보여 네티즌들의 호평을 받은 바 있다. 뿐만 아니라 그는 가수 수지와 아이유, 배우 이성경 등의 메이크업을 소화하기도 했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.