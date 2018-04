이사배는 10일 오후 5시30분 기준, 150만여 명의 구독자를 보유한 인기 뷰티 유튜버다.특히 이사배는 가수 선미가 '와이 소 론리(Why so lonely)', '가시나'로 활동했던 때의 메이크업을 똑같이 선보여 네티즌들의 호평을 받았다. 뿐만 아니라 그는 가수 수지와 아이유, 배우 이성경 등의 메이크업을 소화하기도 했다.한편 이사배는 전 프로게이머 홍진호, 프로볼러 신수지, 요리연구가 이혜정과 함께 '라디오스타'에 출연한다고 전해졌다.

