[아시아경제 조호윤 기자]는 해외 계열사(Samsung SDI Hong Kong Ltd.)로부터 해외 비상장 주식을 장외 취득했다고 10일 공시했다. 발행회사는 Samsung SDI Tianjin Battery Co., Ltd.로, 취득 후 지분율은 80%다. 회사측은 취득 목적에 대해 "해외거점의 효율성 제고"라고 설명했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.