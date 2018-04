aT, 농업인 단체장 초청 간담회 개최

[아시아경제 김민영 기자] 한국농수산식품유통공사(aT)는 10일 서울 양재동 aT센터에서 농업인 단체장 초청 경영간담회를 개최했다고 밝혔다.이병호 사장은 "단체장들의 의견을 소중하게 수렴하여 농식품산업 발전에 도움이 될 수 있도록 aT 사업계획에 반영해 구체화해 나가겠다"며 "농민은 걱정 없이 농사짓고 국민은 안심하고 소비하는 지속가능한 농업을 만드는데 aT가 적극적인 역할을 하겠다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.