통신으로 달리는 자율주행차에 통신이 끊겼다면

[서비스뉴스 군만두]5G 시대는 모든 것이 연결된 시대, 좀 유식한 말로 '초연결시대'라고 부릅니다. 그 모든 것을 거미줄처럼 연결하는 건 5G라는 통신망이죠. 그런데요, 그 통신망이 두절되면 어떤 일이 벌어질까요. 모든 연결의 두절, 다른 말로 하면 '모든 것이 단절된 시대'일 겁니다.지난 6일 오후 국내 1위 이동통신사인 SK텔레콤 통신망이 장애를 겪었습니다. 수백만 명에게 불편을 끼친 이 장애는 거의 3시간 만에 복구됐습니다. 회사 측은 피해자의 요금제에 따라 1인당 600원에서 7300원까지 보상하기로 했습니다.급한데 전화가 불통이고 문자 메시지가 전송되지 않아 불편을 겪었던 국민과 독자분들께는 죄송한 말씀이지만 그나마 '다행'입니다. SK텔레콤이 준비하고 있는 '5G 자율주행차 시대'가 오기 전에 이런 일이 벌어져서 말입니다.다가올 자율주행차 시대는 5G 통신망이 필수적입니다. 5G의 반응 속도는 1ms(0.001)초입니다. 가령 시속 100㎞로 달리는 자율주행차에 '정지'라는 명령을 멀리서 보낸다고 해보죠. 4G 환경에선 차가 1m 이상 주행한 후 멈춰섭니다. 5G 환경에서는 불과 3㎝도 진행하지 않고 정지신호를 받습니다. 사고의 경중은 물론 생사를 가를 정도의 절대적인 차이입니다.SK텔레콤에 따르면 5G 시대의 자율주행 차량은 통신기술(V2XㆍVehicle to Everything), 3D HD맵, 딥러닝 기반 주행 판단 기술을 활용합니다. 차량 간 서로 통신하고, 신호등ㆍ관제센터와 교통 상황을 주고 받는 것이지요. 이런 기술적 기반 위에서 운전자는 핸들에서 손을 떼고 잠을 자거나 책을 읽거나 영화를 보게 되겠죠.또 운전자가 안심하고 자율주행차에 올라탈 수 있게끔 SK텔레콤을 비롯한 자율주행차 업체들이 가장 신경을 쓰는 부분은 '보안'입니다. 자율주행차와 통신 연결에 문제가 생기거나 해킹으로 인한 사고가 발생할 수 있기 때문이죠. SK텔레콤이 양자암호통신이라는 궁극의 보안기술을 들고 나온 이유입니다.그러나 이 같은 5G 유토피아는 모두 통신망이 '연결'된 상태를 전제조건으로 합니다. 356일 24시간 언제 어디서나 통신망이 살아있어야 합니다.지난 6일로 되돌아가보죠. 그리고 한 번 가정해봅시다. 5G 자율주행차 시대와 통신망의 단절. 5G와 교신하며 달리던 자율주행차가 갈피를 잃습니다. 고속도로는 지옥도로 변할 겁니다. 그때는 7300원의 '통 큰 보상'으로는 아무 것도 해결할 수 없습니다.통신장애는 SK텔레콤뿐 아니라 타 이통사에서도 심심찮게 발생하는 일입니다. 5G 시대를 준비하고 있는 모든 이동통신사들은 이번 사고를 가볍게 넘기지 말아야 할 것입니다.

