롯데免, 방탄소년단 뮤비 'You’re so Beautiful' 공개

[아시아경제 심나영 기자]롯데면세점은 2012년부터 한류문화 확산을 위해 한류 스타 모델들이 대거 참여하는 브랜드 뮤직비디오를 자체 제작해오고 있다. 지금까지 롯데면세점의 모델인 이민호, EXO, TWICE, 2PM, 슈퍼주니어, 황치열, NCT 등이 참여해 한국뿐만 아니라 중국, 일본, 동남아에서 큰 화제가 된 바 있다. 해당 영상들의 누적 조회수는 약 5000만뷰에 달하며, 이를 통해 롯데면세점은 브랜드 뮤직비디오라는 영역에서 독보적인 입지를 굳혀왔다. 롯데면세점은 브랜드 뮤직비디오 후속작으로 이종석 편을 4월 말 공개 예정이다.롯데면세점의 새 뮤직비디오 시리즈 발표에 팬들의 반응 또한 뜨겁다. 이달 3일 롯데면세점 온라인 공식 채널을 통해 선 공개된 본 뮤직비디오의 티저 영상은 SNS상에서 일주일 만에 총 266만 뷰를 돌파하기도 했다.

롯데면세점이 브랜드 뮤직비디오 'You’re so Beautiful'의 방탄소년단 편을 10일 오후 2시 공개한다.