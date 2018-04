"벌써 3번째"…방탄소년단, 日오리콘 주간 앨범차트 1위

[아시아경제 노태영 기자]방탄소년단이 오리콘 주간 앨범차트 정상을 석권한 건 2016년 9월 일본 정규 2집 '유스'(YOUTH)와 지난해 10월 한국 앨범 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 HER)에 이어 세 번째다. 이번 앨범

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.