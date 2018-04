“물고기 나올 때까지 기다렸다”…트와이스, ‘What is Love?’ 뮤직비디오 에피소드 공개

9일 오후 그룹 트와이스의 5번째 미니앨범 ‘왓 이즈 러브?(What is Love?)’가 발매돼 이목이 쏠리고 있다.이날 서울 광진구 광장동 예스24 라이브 홀에서 열린 쇼케이스 무대에서 트와이스는 이전 곡 ‘Knock Knock’, ‘Signal’ 등으로 오프닝 무대를 펼쳤다.이후 미니 5집 앨범 수록곡에 대해 설명한 트와이스는 타이틀곡 ‘What is Love?’ 뮤직비디오 촬영 당시 일화를 공개했다.쯔위는 “영화 ‘로미오와 줄리엣’의 주인공을 했다”며 “정연과 어항 앞에서 마주치는 장면을 찍었다. 그런데 물고기들이 다 숨어버려 물고기랑 몇 시간 정도 놀아주며 (물고기가 다시) 나올 때까지 기다려 시간이 지체됐다”고 전해 웃음을 자아냈다.이어 정연과 함께 영화 속 장면을 직접 재현하기도 했다.또한 다현은 눈동자로 이름 쓰기 개인기를 펼쳤고 모모는 영화 ‘라라랜드’의 춤을 즉석에서 배웠다며 쯔위와 함께 이를 선보였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.