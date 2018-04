트와이스, 'What is Love?'로 컴백…팬들 "봄과 너무 잘 어울려 '대박'"

트와이스 / 사진=JYP엔터테인먼트 제공

그룹 트와이스의 컴백에 네티즌들의 관심이 집중되고 있다.

9명 트와이스 각자 다른 매력이 넘친다 ㅎㅎ"(

노래 뮤비 진짜 대박이다 무한스밍각ㄷㄷ"(

노래가 봄이랑 너무 잘어울림 상큼함"(

트와이스는 미니 5집 '왓 이즈 러브?(What is Love?)'의 전체 수록곡과 동명 타이틀곡의 뮤직비디오를 9일 오후 6시 공개했다.트와이스의 이번 신곡 'What is Love?(왓 이즈 러브?)'는 사랑을 책이나 영화, 혹은 드라마로 배운 소녀들의 호기심과 상상을 담은 댄스곡이다. 박진영이 작사와 작곡을 맡았으며 밝은 멜로디에 업템포 댄스비트와 트랩 장르를 넘나드는 리듬이 돋보인다.특히 음원과 함께 공개된 타이틀곡 'What is Love?'의 뮤직비디오 속에서 트와이스 멤버들이 영화 라라랜드, 레옹, 로미오와 줄리엣 등에 등장하는 주인공들의 모습을 패러디하는 모습이 그려져 눈길을 끌었다.한편 신곡으로 컴백한 트와이스에 대해 네티즌들은 "진짜 대박이다"(ㅈ****), "bnm9****), "sopi****), "twin****) 등의 반응을 보이며 호평하고 있다.