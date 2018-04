제이케이엘컴퍼니, 글로벌웨이와 파일럿 프로젝트 성공적 마무리

[아시아경제 이창환 기자]글로벌웨이는 소프트웨어 및 게임 현지화(Localization) 전문기업이다. 오토데스크, 마이크로소프트, 애플, 시스코, 어도비, 델, HP 등의 IT기업과 블리자드, 넥슨, 넷마블, NHN, 엔씨소프트 등의 게임사의 현지화, 다국어화 레퍼런스가 있으며, 텍스트 뿐만 아니라 녹음, 테스팅까지 토탈솔루션을 제공하고 있다.글로벌웨이 관계자는 최근 번역업체들이 많아지고 단가 경쟁이 심해지면서 영업의 필요성을 느끼게 돼 영업팀을 만들었고, 마케팅활동을 통해 고객확대를 추구하는 과정에서 제이케이엘컴퍼니를 찾았다고 설명했다.이 관계자는 처음에는 기대치가 크지 않았지만 제이케이엘컴퍼니에 프로파일링을 의뢰한 결과 60% 이상의 담당자 정보와 자료수신동의를 받았으며 수요파악을 통해 실제로 계약과 연결된 케이스도 상당수 있었다고 말했다.이에 따라 올해 하반기에 IT, 게임사 이외의 업종으로 추가 프로젝트 진행을 해보려고 준비하고 있다고 덧붙였다.이진국 제이케이엘컴퍼니 대표는 "제이케이엘컴퍼니의 전문 서비스를 경험한 회사들이 모두 성과를 내면서 이후 프로젝트를 계획하고 있다"며 "3월 말에는 전자세금계산서 '스마트빌'로 유명한 코스닥 상장사 비즈니스온커뮤니케이션'과 양사의 서비스 마케팅 관련 제휴 계약을 맺기도 했다"고 말했다.이 대표는 "비즈니스온커뮤니케이션은 eDM광고 이후의 세일즈 진행에 도움을 받게 되고 제이케이엘컴퍼니는 비즈니스온커뮤니케이션을 통해 마케팅 확대에 도움을 받게 될 것으로 보인다"며 "이미 여러회사가 이에 대한 관심을 보이고 있다"고 강조했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.