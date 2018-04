[아시아경제 이정민 기자] 현대자동차그룹은 9일 정영철 현대자동차 정보기술본부장(부사장)을 현대오토에버 대표이사로 내정했다.정영철 대표이사는 그간 정보기술본부장, 감사기획팀장, 정보보안기획팀장 등 IT 및 감사 부문에서 경험을 쌓았다. 현대차그룹은 "향후 현대오토에버의 안정적인 사업 운영과 조직문화 혁신을 이끌 적임자로 평가된다"고 밝혔다.<프로필>정영철(鄭永哲)▷ 1960년생(57세)▷ 콜로라도대 기계공학 석사▷ 주요경력- 현대자동차 정보기술본부장 (부사장)- 현대자동차 정보기술본부장, 감사기획팀장 (전무)- 현대자동차 감사기획팀장, 정보보안기획팀장 (상무)

