[오늘너★] 걸그룹 쥬얼리의 무시무시한 행동강령

쥬얼리. 사진=JTBC '슈가맨' 캡처

쥬얼리. 사진=JTBC '슈가맨' 캡처

쥬얼리. 사진=JTBC '슈가맨' 캡처

쥬얼리. 사진=JTBC '슈가맨' 캡처

쥬얼리. 사진=JTBC '슈가맨' 캡처

그러자 박정아는 "오늘도 리허설을 하는데 은정이가 갑자기"하며 제스쳐를 따라했다.

송윤정 기자 singasong@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

[아시아경제 씨쓰루 송윤정 기자] '슈가맨2'에 출연한 쥬얼리 멤버 김은정이 과거 그룹 내에 이른바 '행동강령'이 있었다고 말해 언니들을 깜짝 놀라게 했다.8일 방송된 JTBC '투유프로젝트-슈가맨2'에는 걸그룹 쥬얼리가 '슈가맨'에 출연해 최단시간 '100불'에 성공했다. 이날 쥬얼리 멤버에는 1기 멤버 박정아, 2기 멤버 서인영, 3기 멤버 김은정과 하주연이 출연해 합을 맞췄다. 등장곡으로 쥬얼리의 히트곡 'One more time'이 흘러나오자 관객들은 전주가 채 끝나기도 전에 버튼을 눌러 화답했다.이날 유재석은 김은정과 하주연에게 "정아 씨와 인영 씨가 그 당시 센 느낌의 캐릭터를 많이 하셨는데 두 분은 합류하면서 그런 걱정이 없었냐"고 묻자 하주연은 질문이 채 끝나기도 전에 "네. 없었다"고 칼답해 웃음을 자아냈다.하주연과 눈빛 교환을 한 김은정은 "없었겠냐?"고 반문하더니 "솔직히 그 당시에 너무 무서웠다. 처음에 언니들과 인사를 한 곳이 연습실이었는데 들어갔더니 언니들이 '너희구나? 앞으로 잘 해보자'했다"고 덧붙였다.서인영이 "지금 내 성대모사 한거냐?"고 묻자 김은정은 손사래를 치며 "아니다"라고 말했다.이어 박정아가 "솔직히 저희 그렇게 강압적이지 않았다"고 변명했고 하주연은 즉각 "그러지 않았다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.그러자 김은정은 "회사에서 합류 전에 하지 말아야 할 행동강령들이 있었다"며 "예를 들어 무대에서 언니들과 부딪치지 말아라. 부딪히면 네가 잘못한거다. 언니들이 동선을 잘못서서 부딪혀도 네가 피해야 한다"고 언급해 언니들을 멘붕에 빠뜨렸다.서인영은 어안이 벙벙한 표정을 지었고 박정아는 "야! 무슨 말이야!"라며 화들짝 놀랐다.하지만 김은정은 "진짜"라며 "언니들 앞으로 지나가지 말아라(도 있었다)"라고 덧붙였다. 또한 김은정이 "'One more time' 때는 이어마이크를 꼈다. 근데 하루는 언니 중 한 분이 '누가 자꾸 헉헉거리는 거 같애?'라고 했다"고 하자 서인영은 "그래요. 제가 했어요"라며 자포자기했다.김은정은 "혼나는 기분이라 제가 손으로 마이크를 가리고 쉬었다. 무대에선 아예 숨도 안 쉬었다"고 말해 폭소를 유발했다.한편 쥬얼리는 2015년 1월 공식적으로 해체했다.