‘슈가맨2’ 쥬얼리, 최단 시간 100불 달성·멤버들 근황 공개

8일 방송된 JTBC ‘투유 프로젝트-슈가맨2’에 그룹 쥬얼리가 출연해 근황을 공개했다.이날 방송에서는 MC 유재석 팀의 슈가맨으로 쥬얼리가 등장해 ‘One More Time’ 무대를 선보였다. 또한 ‘슈가맨’ 방송 최단시간 100불을 달성했다.유재석은 쥬얼리의 최근 근황에 대해 질문했다. 박정아는 드라마와 뮤지컬 활동에 전념하고 있다고 말했고 김은정은 디바인 채널 작사가, 하주연은 가방을 만들며 활동하고 있었다.또한 박정아는 “(쥬얼리가) 1세대, 2세대 가수들 사이에 끼어있는 느낌이 들었고 오랫동안 활동하며 많이 지쳤다”며 그룹에서 탈퇴한 이유를 설명했다.이어 서인영은 “정아 언니가 없는 쥬얼리는 의미가 없다”고 말했고 김은정 역시 “쥬얼리 팀은 언니들의 인지도로 쌓아 올린 그룹이라 버티기 힘들었다”고 덧붙였다.한편 쥬얼리는 이날 방송에서 ‘슈퍼스타’와 ‘니가 참 좋아’를 선곡해 무대를 선보여 눈길을 끌었다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.