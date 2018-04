금천구, 매니페스토 공약이행평가 3년 연속 ‘최우수’

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 차성수)가 한국매니페스토실천본부가 최근 선정한 '2018 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 3년 연속 최고등급인 ‘SA’를 받았다.한국매니페스토 실천본부는 전국 226개 기초자치단체를 대상으로 △공약이행완료도 △목표달성도 △주민소통 △웹소통 △공약일치도 등 5개 분야를 SA, A, B, C, D 5개 등급으로 평가했다구는 이번평가에서 공약이행 완료, 2017년 목표달성, 주민 소통분야에서 100점 만점에 85점 이상을 획득, ‘SA’ 등급을 받았다또, 구 홈페이지를 통해 공약 이행현황을 정기적으로 공개, 수치와 이미지를 적극 활용하는 등 맞춤형 정보를 제공해 웹소통 분야에서도 높은 평가를 받았다.구는 안전한도시, 따뜻한도시, 꿈꾸는도시, 희망찬도시, 열린도시 5대 목표를 정하고 11개 분야 83개 공약사업을 추진 중이다.이 중 △미니신도시 조성 △1인 가구 생활지원서비스시스템 구축 △초?중?고 교육 관련 예산 150억 지원 △사회적경제 2배 성장 지원 △ 주민참여예산제 확대 운영 등 핵심공약을 포함해 총 55개 사업을 완료했으며, 중?장기 건설사업을 제외한 나머지 공약도 정상추진 중이다.차성수 금천구청장은 “구민과 약속인 공약이행을 위해 1000여 공직자가 함께 소통하며 현장에서 답을 찾고, 주민들과의 신뢰를 쌓아가는 노력의 결과를 인정받아 기쁘다”며 “임기 마지막 날까지 모든 공약이 차질 없이 마무리될 수 있도록 최선을 다하겠다” 고 말했다.

