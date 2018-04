2018 영암왕인문화축제, 성황리에 종료

[아시아경제 김춘수 기자] 4월 5일부터 전남 영암군 군서면 왕인박사유적지 일원에서 펼쳐진 ‘2018 영암왕인문화축제’가 관광객들과 군민들의 성황속에 4일간의 향연을 마무리했다.'영암방문의 해'와 '월출산국립공원 지정 30주년'을 맞은 가운데 치러진 ‘2018 영암왕인문화축제’는 궂은 날씨에도 불구하고 45만여명의 관광객들이 다녀간 것으로 알려졌다.이번 축제는 4년연속 문화관광부 주관 유망축제로 선정된 위상에 걸맞게 불가리아, 루마니아, 이집트, 페루, 멕시코 등 7개국의 주한외교사절단과 일본 히라카타시?간자키시, 일한친선협회 일본방문단 등도 참석해 향후 글로벌 축제로 성장할 수 있는 가능성을 열었다.특히 이번축제는 '영암방문의 해' 및 '월출산국립공원 지정 30주년'을 기념하는 대형 공연으로 '드림콘서트 with 이승환 공연'과 장미여관,정동하,BMK 등이 출연하는 KBS라이브 뮤직쇼 등 수준 높은 공연이 진행돼 관광객의 문화적 욕구를 충분히 충족시킨 것으로 평을 받았다.또한 지역민이 직접 기획하고 참여한 도포제줄다리기, 삼호강강술래, 갈곡들소리 등 영암의 전통 3대 민속놀이와 영암교육 가야금연주단 및 왕인 전통연희단 공연이 관광객의 눈길을 끌었고,지역주민과 관광객 3천여명이 함께 참여한 '왕인박사, 일본가오! 메가 퍼레이드'와축제관계자는 왕인문화축제에 대해 “올해 영암왕인문화축제는 지역특색이 잘 살아있는 민속놀이와 다채로운 행사들을 통한 명품축제, 지역주민들의 소득증대에 이바지하는 경제축제가 되었고, 축제기간 어려운 기상여건에도 불구하고 단 한건의 사건사고 없는 안전축제, 세계인과 함께하는 글로벌 축제로 한단계 더욱 성장하였으며, 축제가 성공적으로 마무리 될 수 있었던 것은 6만 영암군민과 16만 향우회원, 지역 유관기관의 한마음이 된 덕분”이라고 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.