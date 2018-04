현대차·삼성·SK가 그랩에 꽂힌 이유는

[아시아경제 송화정 기자]최근 SK그룹의 지주회사인 SK㈜는 그랩이 진행한 약 20억 달러(약 2조1200억원) 규모의 투자 유치에 재무적 투자자(FI)로 참여했다. 이 투자에는 그랩의 대주주인 중국 디디추싱과 일본 소프트뱅크도 같이 참여한 것으로 알려졌다.지난 2월에는 삼성전자가 그랩과 전략적 제휴(MOU)를 체결했다. 이에 따라 삼성전자와 그랩은 등록된 운전자들이 삼성전자의 최신 스마트폰을 더 쉽게 구매할 수 있도록 파이낸싱 프로그램을 제공하기로 했다. 또 그랩이 최근 주요 공항, 호텔, 쇼핑몰 등에 설치하는 키오스크와 부스에 삼성전자의 제품을 공급한다. 삼성전자는 싱가포르 그랩 택시에 도입 예정인 차량용 인포테인먼트 시스템도 공급한다. 차량에는 녹스가 탑재된 삼성전자의 태블릿이 인포테인먼트 시스템으로 설치되며 차량에 탑승하는 고객을 위해 주요 명소, 맛집, 동영상, 맞춤형 광고 등 다양한 콘텐츠가 제공된다.앞서 현대차는 지난 1월 그랩에 대한 전략적 투자를 진행했다. 이 투자를 시작으로 양사는 싱가포르 및 동남아 지역 차량 호출 서비스에 현대차 공급을 늘리고 아이오닉 전기차(EV) 등 친환경차를 활용한 차별화된 신규 모빌리티 서비스 플랫폼 개발에 나선다. 또 공동 프로젝트를 수행해 차량, 이용자, 주행 여건 등 각종 정보를 취합, 향후 개선된 서비스와 사양을 개발하는데 활용할 계획이다.'동남아시아판 우버'로 불리는 그랩은 2012년 설립, 현재 동남아시아 차량 호출 서비스 시장의 75%를 점유하고 있는 회사다. 싱가포르, 인도네시아, 필리핀, 태국, 베트남 등 동남아 8개국 168개 도시에서 서비스를 제공하고 있으며 등록 운전자 수 230만명, 일 평균 350만건 운행으로 경쟁력을 입증하고 있다. 중국판 우버 디디추싱과 일본 도요타, 소프트뱅크 등 기업들도 그랩에 투자했다.동남아는 최근 온라인과 오프라인이 결합하는 O2O(Online to Offline) 서비스가 확산되면서 차량 공유경제 시장이 급속도로 커지고 있다. 동남아 차량 공유경제 시장은 중국, 미국에 이어 세 번째로 큰 시장으로 평가된다. 하루 평균 모빌리티 서비스 이용은 약 460만 건으로, 차량 공유서비스 선진시장인 미국의 500만 건에 육박할 정도로 성장했다.그랩은 동남아 모빌리티 시장을 이끌고 있다. 그랩은 규모 면에서 중국의 디디, 미국 우버에 이어 글로벌 차량 공유시장 3위를 차지하고 있다. 그랩은 다년간 축적한 공유경제 서비스 노하우를 앞세워 시장 우위를 지속하는 한편 모바일 결제 서비스인 '그랩 페이'를 출시하는 등 공격적인 마케팅을 통해 지속 성장을 모색하고 있다.그랩은 최근 세계 1위 차량 호출 업체인 우버의 동남아 사업 부문을 인수해 동남아 시장에서의 영향력이 더욱 커질 전망이다.

