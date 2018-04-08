[AD]
È¨> ´º½º>°æÁ¦/±ÝÀ¶

"±âÁØ±Ý¸® ÀÎ»ó½Ã ¿¹´ëÀ² ±ÔÁ¦·Î Áß¼Ò±â¾÷ ´ëÃâ °¨¼ÒÇÒ ¼ö ÀÖ¾î"

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.04.08 08:21 ±â»çÀÔ·Â 2018.04.08 08:21

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ Á¤ÇöÁø ±âÀÚ] ±âÁØ±Ý¸®°¡ ÀÎ»óµÇ¸é ½ÃÁßÀºÇàµéÀÌ ¿¹´ëÀ² ±ÔÁ¦¿¡ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ Áß¼Ò±â¾÷ ´ëÃâÀ» ÁÙÀÏ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ³ª¿Ô´Ù.

¹ÚÇØ½Ä ÇÑ±¹±ÝÀ¶¿¬±¸¿ø ¼±ÀÓ¿¬±¸À§¿øÀº 8ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÑ '±âÁØ±Ý¸® ÀÎ»óÀÌ ÀºÇàÀÇ ´ëÃâ°ø±Þ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ' º¸°í¼­¸¦ ÅëÇØ ÀÌ°°ÀÌ ¹àÇû´Ù.

¹Ú ¼±ÀÓ¿¬±¸À§¿øÀº "±Ý¸®ÀÎ»ó±â°¡ Àå±âÈ­µÇ¸é ÀºÇàÀÇ ´ëÃâ°ø±ÞÀÌ °¨¼ÒÇÒ ¼ö ÀÖ°í ÀÚº»½ÃÀåÁ¢±ÙÀÌ Á¦ÇÑµÅ ÁÖ·Î ÀºÇà¿¡ ÀÇÁ¸ÇØ ÀÚ±ÝÀ» Á¶´ÞÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Â Áß¼Ò±â¾÷°ú °¡°è ºÎ¹® Áß½ÉÀ¸·Î ´õ Å©°Ô ³ªÅ¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù"°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÇÑ±¹ÀºÇàÀº Áö³­ÇØ 11¿ù ±âÁØ±Ý¸®¸¦ 1.25%¿¡¼­ 1.50%·Î ÀÎ»óÇß´Ù. ¹Ì±¹ÀÇ ±âÁØ±Ý¸® ÀÎ»óÀÌ ¿ÃÇØ¸¸ ³× Â÷·Ê ÀÖÀ» °ÍÀÌ¶õ Àü¸ÁÀÌ ³ª¿À´Â °¡¿îµ¥ ÇÑÀºÀÇ ±âÁØ±Ý¸® Ãß°¡ ÀÎ»óµµ ÀÖÀ» °ÍÀÌ¶õ ¿¹»óÀÌ ³ª¿Â´Ù.

¹Ú ¼±ÀÓ¿¬±¸À§¿øÀº ±âÁØ±Ý¸® ÀÎ»óÀÌ ÀºÇà ´ëÃâ°ø±Þ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀ» µÎ°¡Áö °æ·Î·Î ºÐ¼®Çß´Ù. ¿ì¼± ÀºÇàµéÀÌ ±Ý¸® ÀÎ»ó±â¿¡ ÀÚº» °¨¼Ò°¡ ÀÌ·ïÁ® ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²ÀÌ ±ÔÁ¦ºñÀ²¿¡ ±ÙÁ¢ÇÒ¼ö·Ï ´ëÃâ°ø±ÞÀÌ ÁÙ¾îµé °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù.
´Ù¸¸ ±¹³»ÀºÇàÀÇ ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²Àº Áö³­ÇØ ¸» 17°³ ÀÏ¹ÝÀºÇà(Æ¯¼öÀºÇà Æ÷ÇÔ) °¡¿îµ¥ 10°³ ÀºÇàÀÌ BIS ºñÀ²ÀÌ 15%¸¦ ³Ñ°í 7°³ ÀºÇàµµ 12~14%´ë¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±ÔÁ¦ºñÀ²ÀÌ 8% ÀÌ»óÀÎ Á¡À» °¨¾ÈÇÏ¸é ÀÚº»ÀûÁ¤¼ºÀÌ ³ô¾Æ ´ëÃâ°ø±Þ¿¡ Å« ¿µÇâÀ» ÁÖÁø ¾ÊÀ» °ÍÀÌ¶õ ºÐ¼®ÀÌ´Ù.

µÎ¹øÂ° °æ·Î´Â ÀºÇà ¿¹´ëÀ² ±ÔÁ¦·Î ÀÌ ±ÔÁ¦°¡ ÀÖÀ¸¸é ½ÃÀå¼º¼ö½Å ¹ßÇàÀ» ÅëÇÑ ´ëÃâÀç¿ø Á¶´Þ¿¡ Á¦¾àÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù°í ºÐ¼®Á™´Ù. ±âÁØ±Ý¸® ÀÎ»ó ½Ã ¿¹±Ý È®º¸°¡ ¾î·Æ±â ‹š¹®ÀÌ´Ù. ÇöÀç ±¹³» ÀºÇàÀº ¿øÈ­¿¹±Ý ´ëºñ ¿øÈ­´ëÃâ ºñÀ²(¿¹´ëÀ²)ÀÌ 100% ÀÌ³»·Î Á¦ÇÑµÈ´Ù.

¹Ú ¼±ÀÓ¿¬±¸À§¿øÀº ÀºÇàÀÇ ¾ÈÁ¤¼º È®º¸¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î µµÀÔµÈ ¿¹´ëÀ² ±ÔÁ¦°¡ ¿ÀÈ÷·Á ¼Ò±âÀÇ ¸ñÀûÀ» ´Þ¼ºÇÏ´Â µ¥ ¾î·Á¿òÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¸ç ´ë±â¾÷º¸´Ù´Â Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ ÀÚ±Ý³­ÀÌ ´õ ½ÉÇØÁú °ÍÀ» ¿ì·ÁÇß´Ù. Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ ÀºÇà ÀÚ±Ý ÀÇÁ¸µµ°¡ ³ô±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.

±¹³» ÀºÇàÀÇ ±â¾÷´ëÃâ ÀÜ¾× °¡¿îµ¥ Áß¼Ò±â¾÷ ºñÁßÀº 79%¿¡ ´ÞÇÏ¸ç Áß¼Ò±â¾÷ÀÌ ÀÚº»½ÃÀåÀ» ÅëÇØ Á÷Á¢ Á¶´ÞÇÑ ÀÚ±Ý ÀÜ¾×Àº ´ë±â¾÷(650Á¶¿ø ÀÌ»ó)ÀÇ 7%¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù.

±×´Â "Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ ÀÚ±ÝÁ¶´Þ »óÀÇ Ãë¾à¼ºÀ» °í·ÁÇØ Á¤»óÀûÀÎ Áß¼Ò±â¾÷¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ±Ý¸®ÀÎ»ó º»°ÝÈ­ ½Ã ³ªÅ¸³¯ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ±ÝºÎÁ· ¹®Á¦¸¦ ¿ÏÈ­ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´ëÃ¥ ¸¶·ÃÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

Á¤ÇöÁø ±âÀÚ jhj48@asiae.co.kr

¿À´ÃÀÇ ÁÖ¿ä´º½º

<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>

[ÀüÃ¼´º½º] ÃÖ½Å´º½º

¿À´Ã º» ´º½º

ÇÖÆ÷Åä

½½¶óÀÌµå
'¹ÏÀ» ¼ö ¾ø´Â ºñÀ²'

Æ÷Åä°¶·¯¸®

ÀÌÀü
1/3
½½¶óÀÌµå
Àå½Å¿µ, ¾Æµé ´ö¿¡ ´ëÅë·É°ú ¸¸³ª

°¡Àå¸¹ÀÌº»´º½º

  1. 1¡°ºÏÇÑÀº Áö±Ý °ÅÀÇ Áú½Ä»ç ¼öÁØ... ´ÏÅ° ÇìÀÏ¸® À¯¿£ ÁÖÀç ¹Ì±¹ ´ë»ç(»çÁø)°¡ ºÏ¹Ì Á¤»óÈ¸´ã¿¡¼­ ...
  2. 2°£È£»ç´Â È¯ÀÚ ÀÌ¸§À¸·Î ¸¶¾à Ã³¹æ, ÀÇ»ç´Â...
  3. 3¼Ó¼Ó µå·¯³ª´Â 'ÄÚÀÎ »ç±â'¡¦°ÅÇ° ºØ±« ½Ã...
  4. 4ÝÁÃ»³âµé ¡°±èÁ¤Àº Á¤Ä¡, Ä¡¹ÐÇÏ°Ô °è»êµÈ ...
  5. 5'ÇÇÀÇ ±Ý¿äÀÏ' °¡ÀÚÁö±¸ ½ÃÀ§·Î 7¸í »ç¸Á¡¤...
  6. 6ÀÏº»Çà ¿¡¾îºÎ»ê ¿©°´±â, Âø·ú ½ÇÆÐ·Î È¸Ç×...
  7. 7ÝÁ¸ÅÃ¼, 'Â¡¿ª 24³â' ¹Ú±ÙÇý îñ´ëÅë·É ¼±°í...
  8. 8'¹Ú±ÙÇý ¼±°í' ÀüÇØµéÀº ÃÖ¼ø½Ç "´Ù ³ª ¶§...
  9. 9¿µ±¹ ¡°ÇÑ¹Ýµµ À¯»ç½Ã ¹æ°üÇÒ ¼ö ¾øÀ» °Í¡±
  10. 10¾ÖÇÃÀÇ Â÷±âÀÛÀº '¹Ù³ª³ª ¾ÆÀÌÆù'?

ÀÎ±â Æ÷Åä °¶·¯¸®

  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö

ÆÝÄ³½ºÆ®

±â»çÀÌ¹ÌÁö frame Äà¹°Èê¸° ³²ÀÚ¾ÆÀÌ¸¦ º» ¿©ÀÚ¾ÆÀÌ...
±â»çÀÌ¹ÌÁö frame ³²¼Óµµ ¸ð¸£°í Àå³­Ä¡´õ´Ï

¿Í±Û¿Í±Û

¸¸È­

¸®´õ½º°æÁ¦½Å¹®

  1. 1³ë¼±¿µ ¡°³ëÁø±Ô »ý°¢ÇÏ¸é ¸¶À½ÀÌ ÁÁÁö ¾Ê¾Æ ...
  2. 2¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í ½Í´Ù¡¯ ¾ö ¿©ÀÎ, È­·ÁÇÑ ¿Ü¸ð ...
  3. 3Àü¸í±Ô, ÆÄ¹ú´ÙÅùÀÇ Áß½É¡¦±¹Á¦´ëÈ¸ ¸Þ´Þ ¾÷Àû...
  4. 4´Ù´Ï¿¤ Çì´Ï, 8»ì ¶§ ¹éÀÎ¼Ò³à·ÎºÎÅÍ ¡®ÀÚ¸® ...
  5. 5ÀÌº´Àç ¡®Å¿¡¯ ¡°»ç¶÷µéÀÌ ´Ù ¾ó¾ú´Ù¡¦³Ê¹« ¿ï...
¸ÇÀ§·Î