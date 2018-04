트럼프 "남쪽 국경 봉쇄중" 보안 강화조치 강조

[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 멕시코 국경에 주(州) 방위군 투입이 시작된 것과 관련, "위대한 우리나라 국민은 안전과 보안을 원한다"고 강조했다.트럼프 대통령은 이날 트위터에서 "우리는 남쪽 국경을 봉쇄하고 있다"며 이같이 밝혔다. 이날 오후 애리조나와 텍사스 주를 필두로 시작된 국경 주 방위군 투입이 보안을 강화하기 위한 조치라는 점을 강조한 것이다.앞서 트럼프 대통령은 지난 5일 미국-멕시코 국경에 2000~4000명의 주 방위군 병력을 투입하기를 바란다고 말했고, 다음날인 6일 불법 이민자를 잡고도 쉽게 풀어주던 관행(catch and release)을 끝내라는 내용의 행정각서에 서명했다.그러자 제임스 매티스 국방부 장관은 같은 날 곧바로 국경에 주 방위군을 투입하는 방안을 승인했다.이와 관련해 우선 애리조나 주는 방위군 150명을, 텍사스 주는 250명을 각각 배치하기로 했다.그동안 미국과 멕시코 사이 국경을 넘어오다가 체포되는 불법 이민자는 체포돼도 법원 심리 대기 과정에서 대부분 풀려났다.

