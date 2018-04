그룹 워너원이 ‘부메랑’으로 1위를 거머쥐었다.7일 방송된 MBC ‘쇼! 음악 중심’에서는 워너원의 ‘부메랑’, 마마무의 ‘별이 빛나는 밤’, 빅뱅의 ‘꽃길’이 1위 후보에 올랐다.이날 ‘부메랑’으로 1위를 차지한 워너원의 라이관린은 “우리를 위해서 고생한 모든 분에게 감사하다. 형들에게도 감사하다. 워너블 사랑한다”라고 말했다. 배진영도 “더 열심히 하는 워너원이 되겠다”고 소감을 전했다.한편 이날 ‘쇼 음악 중심’에는 EXID, 몬스타엑스, Wanna One, 오마이걸 반하나, 펜타곤, 에이프릴, 업텐션, SF9, 더보이즈, 사무엘, 자이언트핑크, 브로맨스, 골든 차일드, 마르멜로, Stray Kids, Le Ciel 등이 출연했다.

