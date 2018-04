트와이스 미니 5집 '왓 이즈 러브?', 미리 들어볼까

[아시아경제 노태영 기자]JYP엔터테인먼트는 7일 JYP 및 트와이스 공식 사회관계망서비스(SNS)에 모두 3분 분량의 'What is Love? 30s Player'를 선보였다.한편 트와이스의 미니 5집 '왓 이즈 러브?'와 동명 타이틀곡은 4월 9일 오후 6시 각 음원사이트에 공개된다.

트와이스(TWICE) 미니 5집 앨범 '왓 이즈 러브?'(What is Love?) 30초 미리듣기 영상이 공개됐다.