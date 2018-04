환율 떨어져도 수출 괜찮다는 연구 믿어도 될까

[아시아경제 이창환 기자]7일 국회 예산정책처가 발간한 '원·달러 환율변동이 실물경제 및 국내물가에 미치는 영향' 보고서는 우리나라와 같이 대외개방도가 높은 개방경제에서 원·달러 환율 변동은 수출입 물가 변동을 통해 수출입 및 민간소비, 투자, 물가에 영향을 미친다.일반적으로 환율 상승은 수출가격 하락을 통해 국산재화에 대한 해외수요를 증가시켜 수출물량이 증가하고, 수출증가가 국내총생산증가를 통해 성장을 제고시키는 효과가 있다고 본다고 보고서는 분석했다.다만 보고서는 전체적으로 환율변동이 경제성장률에 미치는 효과는 수출입 변동을 통한 경상수지 변화와 소비재가격 변동을 통해 가계의 소비에 영향을 미치는 실질소득 효과, 자본재 가격 변동을 통한 기업의 투자 유발 효과 등의 상대적 크기에 의해 결정된다고 덧붙였다.예를 들어 환율상승으로 수출이 증가해 경상수지가 개선되더라도 소비재 및 자본재가격 상승으로 민간소비와 설비투자에 부정적 영향을 미칠 경우 전체적으로 실질GDP에 미치는 성장률 제고효과는 크지 않을 가능성이 있다는 것이다.보고서는 주요 선행 연구 결과를 인용해 외환위기와 글로벌 금융위기 이후 환율상승에 따른 경상수지 개선효과는 축소 되고 물가 및 투자에 미치는 부정적 효과는 커지고 있는 것으로 나타났다고 지적했다.특히 원·달러 환율 상승이 수출입 가격 변동을 통해 수출입물량에 미치는 효과가 외환위기 이후 약화됐다고 덧붙였다. 이같은 연구는 최근 원화강세로 인해 원달러 환율 하락이 이어지고 있지만 수출에는 큰 영향을 끼치지 않을 것이라는 예상이 가능하게 한다.비슷한 연구는 다른 기관에서도 나왔다. 국책연구기관인 산업연구원은 실질실효환율이 1% 오를 때 수출 증가율을 의미하는 환율 탄력성이 1992년에는 0.41이었는데 2014년에는 0.30으로 27% 가량 감소했다는 보고서를 2015년에 내놓기도 했다. 산업연구원은 환율이 기업 채산성에 미치는 영향이 해가 갈수록 감소하고 있다고 설명했다.환율이 수출에 미치는 영향이 예전만큼 심하지 않다는 것이 많은 전문가들의 시각이지만 그렇다고 영향이 아예 사라진 것은 아니기 때문에 매우 유의해야 한다는 의견도 많다.현대경제연구원의 최근 보고서에 따르면 원·달러 환율이 1% 하락할 경우 총수출은 0.51% 감소하는 것으로 분석됐다. 산업별로는 원·달러 환율이 1% 하락할 시 기계가 0.76%, 정보기술(IT) 0.57%, 자동차 0.40% 수출이 줄어든다. 정보기술(IT) 부문 수출의 영향도 -0.57%로 상대적으로 높은 것으로 분석됐다.한국무역협회도 원·달러 환율이 10% 하락하게 될 경우 운송 ·장비 산업의 영업이익률은 4.0%, 전기전자 산업은 3.0%, 기계장비산업은 2.8%, 정밀 기기산업은 2.5% 하락한다고 예상했다.환율 하락이 대기업 보다 위기 관리 시스템이 부족한 중소 수출기업에 직격탄이 될 것이라는 우려도 크다. 무역협회가 지난해 말 중소·중견기업 212개사를 대상으로 실시한 설문조사를 보면 30% 가량이 환율하락에 대한 대책이 없다고 답했다. 10% 가량은 환율이 상승할 때까지 수출을 포기한다는 답을 내놓기도 했다.박용정 현대경제연구원 선임연구원은 "IT, 석유화학, 자동차 등 특정 품목에 집중된 수출제품을 다변화해 원화 강세의 부정적 영향을 최소화해야 한다"며 "중소·중견기업의 환율변동 대응력을 높이기 위해 전문 인력을 지원하고 기업들은 제품의 고부가가치화, 생산성 혁신, 브랜드 가치 제고, 기술력 향상 등을 위해 노력해야 한다"고 조언했다.

