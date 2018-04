[포토] 금천구, 야외조각전 개막 및 숨고래 완공

6일 금나래중앙공원 야외조각전 개막행사에서 차성수 금천구청장(중앙)과 윤영달 크라운해태제과 회장(왼쪽)이 참여작가(오른쪽)로부터 작품 설명을 듣고 있다.

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 차성수)가 6일 오후 5시 금청구청 뒤편 금나래중앙공원에서 조각전 ‘見生展(견생전)’ 개막과 ‘숨고래’ 완공 기념행사를 개최했다.이날 행사에는 차성수 금천구청장을 비롯 윤영달 크라운해태제과 회장, 장창봉 JP홀딩스 부사장, 김상민 롯데건설 상무, 참여 작가 등 50여 명이 참석했다.금나래중앙공원 ‘숨고래’에서 진행된 이번 행사는 ‘한소리풍물단’의 식전공연을 시작으로 조각전 작가 소개, 숨고래 소개, 작품 관람, ‘미오더레코드코리아(Mio the Record Korea)’의 디제잉 축하공연 순으로 진행됐다.‘숨고래’는 도심 속 문화쉼터 조성을 위해 금나래중앙공원 내에 설치된 분홍색 고래모양의 대형 그늘막이다. 환경보전의 중요성을 환기시키고자 ‘육지에 올라온 고래’를 모티브로 삼아 기획·디자인 됐다. 약 440㎡ 규모로 150명 이상 수용 가능한 숨고래는 앞으로 공연, 소셜다이닝 등 다양한 야외활동 무대로 활용될 예정이다.또, 금나래중앙공원 일대에서 진행되는 야외조각전 ‘견생전’은 제과전문 그룹 크라운해태제과의 후원으로 다음달 31일(목)까지 전시된다.작품으로 △송운창 ‘I’m Fine 10-198’ △오세문 ‘From the From’ △전강옥 ‘Up1601’ △박경범 ‘진화’ △염시권 ‘아침이슬’ △유승현 ‘1975-farther’ △이창희 ‘걸어가다 2017-2’ △정국택 ‘the Blues Sky #6’ △최혜광 ‘당신의 이야기를 들어드릴께요’ △박민섭 ‘출근길’ △나인성 ‘Personal Space Movement-Turtle’ △김병규 ‘Play with Pet’ △백종인 ‘벤치카’ △정찬우 ‘용머리’ △윤효은 ‘The natural’이 전시됐다.