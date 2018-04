카카오게임즈, 지난해 매출 2013억·영업익 386억원 기록

PC온라인 부문에서는 '검은사막'의 안정적인 국내외 매출을 기반으로, 지난해 11월 '카카오 배틀그라운드'의 국내 서비스에 나섰다. 모바일 부문에서는 모바일게임 직접 퍼블리싱을 시작해 '음양사 for kakao', '프렌즈마블 for kakao' 등 신규 게임 매출이 더해져 수익 구조를 다변화 했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.