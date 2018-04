[아시아경제 이종길 기자]한국콘텐츠진흥원은 우리 역사를 소재로 한 우수 콘텐츠를 발굴하는 '역발상 영상공모전' 수상작으로 '히스토리 오브 북성로(HISTORY OF BUKSUNGRO)' 등 여덟 편을 선정했다고 6일 밝혔다. 최우수상을 받은 히스토리 오브 북성로는 일제의 흔적을 통해 구성한 대구 중구 북성로의 역사를 기발한 스토리로 풀어낸 작품이다. 우수상은 '미공개 서한'과 '창작의 시작, 컬처링'이 수상했다. 장려상은 '산홍', '용알뜨기', '컬처링 해봐요', 'VR컬처링의 세계에 오신 걸 환영합니다', '조선판 미투 사건' 등 다섯 편에 돌아갔다. 이번 공모에는 모두 예순아홉 편이 접수돼 전문가 심사를 거쳤다.

