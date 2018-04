6일 그룹 워너원이 월드 투어 콘서트 일정을 공개해 팬들의 이목이 쏠리고 있다.워너원 측은 이날 월드 투어 콘서트 ‘Wanna One World Tour-ONE : THE WORLD’(워너원 월드 투어-원: 더 월드)’의 세부 일정을 공개했다.워너원의 첫 번째 투어 콘서트는 오는 6월1일부터 3일까지 서울 고척스카이돔에서 총 3회 진행될 예정이다.워너원은 서울 공연을 시작으로, 산호세(6월21일), 달라스(6월26일), 시카고(6월29), 애틀란타(7월2일), 싱가포르(7월13일), 자카르타(7월15일), 쿠알라룸푸르(7월21일), 홍콩(7월 28, 29일), 방콕(8월 4, 5일), 멜버른(8월17일), 타이페이(8월 25, 26일), 마닐라(9월1일)로 3개월간 13개 도시에서 총 18회의 월드투어를 진행한다.한편 워너원은 지난달 19일 두 번째 미니앨범 ‘0+1=1’(I PROMISE YOU)을 발매, 타이틀곡 ‘부메랑’은 각종 음원차트에서 1위를 차지하며 음악방송에서도 7관왕을 기록하는 등 관심을 모으고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.